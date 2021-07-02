Боец ММА Артем Тарасов спустя три месяца после конфликта на Московском вокзале стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до трех лет

Как рассказал сам Тарасов «Фонтанке» 2 июля, на 6 июля его вызвал следователь, который ведет уголовное дело. Бойца по нему будут допрашивать как подозреваемого, сообщили Тарасову. А инкриминируется ему умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.



По словам Тарасова, следователь объяснил ему, почему с коллегой — бойцом ММА Никитой Солониным, в отношении которого еще в апреле было возбуждено дело о «хулиганстве», — у него разнятся статьи.



«Он сказал, что топ-менеджер, который жалуется, что я его избил, предоставил документы, что не мог из-за травм выйти 21 день на работу. Поэтому и статья 112, часть 1, — до трех лет», — говорит Артем Тарасов.

