Боец ММА Артем Тарасов спустя три месяца после конфликта на Московском вокзале стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до трех лет

Как рассказал сам Тарасов «Фонтанке» 2 июля, на 6 июля его вызвал следователь, который ведет уголовное дело. Бойца по нему будут допрашивать как подозреваемого, сообщили Тарасову. А инкриминируется ему умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
По словам Тарасова, следователь объяснил ему, почему с коллегой — бойцом ММА Никитой Солониным, в отношении которого еще в апреле было возбуждено дело о «хулиганстве», — у него разнятся статьи.
«Он сказал, что топ-менеджер, который жалуется, что я его избил, предоставил документы, что не мог из-за травм выйти 21 день на работу. Поэтому и статья 112, часть 1, — до трех лет», — говорит Артем Тарасов.
Информацию о том, что в отношении Тарасова возбуждено уголовное дело «Фонтанке» подтвердили и в транспортной полиции.
«Фонтанка» писала, что заявление в полицию на двух бойцов поступило в транспортную полицию 28 апреля от пассажира поезда «Москва — Петербург». Он сообщил, что парни ругались матом, вели себя несдержанно и якобы были пьяны. На перроне Московского вокзала за якобы сделанное замечание они набросились на заявителя и избили его. Обоих после жалобы доставили в отдел полиции, о чем они сами сообщали в своих аккаунтах в instagram. Бойцов ММА сначала привлекли к административной ответственности, а затем Солонин стал фигурантом уголовного дела.
Сам Тарасов в разговоре с «Фонтанкой» уверял, что не они были инициаторами конфликта, а «пьяный пассажир, который рисовался перед девушкой». Оппонентом, по его словам, оказался вице-президент крупной страховой компании.