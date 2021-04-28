По его словам, он и его приятель Никита Солонин — тоже блогер и боец ММА — проводят вечер вторника в дежурной части линейного отдела полиции на Московском вокзале.

Тарасов отметил, что причиной задержания якобы стала «заява», которую на него и Солонина подал некий человек со связями в правоохранительных органах.

Солонин также рассказал о случившемся в своём Instagram. В Stories он публикует ролики с синим подтёком под глазом, сделанные из дежурной части, но что именно привело его туда, не уточняет. «Короче, такая вот ситуация, находимся тут из-за непонятных моментов», — также без подробностей рассказывает он о сложившейся ситуации.