По его словам, он и его приятель Никита Солонин — тоже блогер и боец ММА — проводят вечер вторника в дежурной части линейного отдела полиции на Московском вокзале.
Тарасов отметил, что причиной задержания якобы стала «заява», которую на него и Солонина подал некий человек со связями в правоохранительных органах.
Солонин также рассказал о случившемся в своём Instagram. В Stories он публикует ролики с синим подтёком под глазом, сделанные из дежурной части, но что именно привело его туда, не уточняет. «Короче, такая вот ситуация, находимся тут из-за непонятных моментов», — также без подробностей рассказывает он о сложившейся ситуации.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в транспортную полицию.
Артём Тарасов уже становился героем нескольких публикаций «Фонтанки». Так, прошлым летом принадлежащий ему автомобиль проехал мимо травмированного и лежащего на дороге сотрудника полиции. Блогер и боец заявил, что за рулём был не он, а его друг. Последний, по его словам, якобы не остался безучастным. Медийной личностью также можно назвать брата Артёма — блогера и рэпера Корнея. Спетая им в центре Петербурга песня «Мусора» стоила ему штрафных 10 тысяч рублей.