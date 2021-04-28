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«Из-за непонятных моментов». Бойцы ММА Тарасов и Солонин заявили о своём задержании в центре Петербурга

В Петербурге задержали блогеров и бойцов ММА Тарасова и Солонина

Петербургский блогер Артём Тарасов, который ведёт посвящённый смешанным единоборствам канал на YouTube, рассказал о своём задержании сотрудниками полиции. Информацию об этом 27 апреля он опубликовал в Stories в Instagram.

Фото: Скриншот Instagram.com
Фото: Скриншот Instagram.com
Фото: Скриншот Instagram.com
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По его словам, он и его приятель Никита Солонин — тоже блогер и боец ММА — проводят вечер вторника в дежурной части линейного отдела полиции на Московском вокзале.

Тарасов отметил, что причиной задержания якобы стала «заява», которую на него и Солонина подал некий человек со связями в правоохранительных органах.

Солонин также рассказал о случившемся в своём Instagram. В Stories он публикует ролики с синим подтёком под глазом, сделанные из дежурной части, но что именно привело его туда, не уточняет. «Короче, такая вот ситуация, находимся тут из-за непонятных моментов», — также без подробностей рассказывает он о сложившейся ситуации.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в транспортную полицию.

Артём Тарасов уже становился героем нескольких публикаций «Фонтанки». Так, прошлым летом принадлежащий ему автомобиль проехал мимо травмированного и лежащего на дороге сотрудника полиции. Блогер и боец заявил, что за рулём был не он, а его друг. Последний, по его словам, якобы не остался безучастным. Медийной личностью также можно назвать брата Артёма — блогера и рэпера Корнея. Спетая им в центре Петербурга песня «Мусора» стоила ему штрафных 10 тысяч рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Mafioza
Бойцы ММА нынче не те,любой ..человек нетрадиционной ориентации(как более емко назвали его на видео эти кадры:) навалять им может,да еще первым заяву на них же накатать:)
Uni
Вот этот с синяком отлично гармонирует с обезьянником в отделе. Не вижу проблемы.
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