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«Очень пьяный пассажир рисовался перед девушкой». Боец ММА Тарасов рассказал, как попал в камеру в Петербурге

Бойцы ММА Тарасов и Солонин в Петербурге получили протоколы о мелком хулиганстве

Возвращение из Москвы в Петербург бойцов ММА Артёма Тарасова и Никиты Солонина квалифицировали по административной статье как явное неуважение к обществу. У них альтернативная версия событий.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, 28 апреля транспортная полиция возбудила административное производство в отношении двух петербуржцев, устроивших потасовку на Московском вокзале. Тарасову и Солонину вменяют мелкое хулиганство. Об их поведении, утверждают в ведомстве, доложил начальник поезда Москва —Петербург: молодые люди якобы смущали окружающих пьяной бранью, а на платформе один из них ударил пассажира по лицу.

Оба провели ночь в камере содержания административно задержанных, их выпустили. Со слов Артёма Тарасова, пьяные — это всё же преувеличение. «0,4 промилле было в крови. Бутылка пива. Мы с Никитой уснули в вагоне-ресторане, вытянули ноги. Девушка сделала замечание, а потом вмешался другой пассажир», — рассказал он «Фонтанке».

По словам Тарасова, мужчина был пьян, рисовался перед девушкой и быстро перешёл к агрессивной риторике, «козыряя» своими связями. Бойцы, которые возвращались после поединков, тон не оценили, но, как уверяет Тарасов, дальше препирательств дело не пошло: «Замахнулся, но не бил. Потом в полиции сказали, что не понимают, за что нас задерживают. Познакомиться с девушкой, кстати, тому пассажиру не удалось».

О своём задержании бойцы ММА рассказали в соцсетях накануне. По словам Тарасова, их оппонентом оказался вице-президент крупной страховой компании.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

EveReady
МакГрегор и Нурмухаммедов сильно удивятся, что есть такие "бойцы" ММА )) Это тусовка блогеров, которые устраивают "турниры" с такими же известными в двух подворотнях Москвы "бойцами". Это как Лмгу чемпионов сравнить с чемпионатом Невского района ))
danunax
Будущие росгвардейцы к бабке не ходи ))
MAGDANOZA
Заснули с бутылки пива - так бывает только с очень пьющими людьми. Хамы и алкаши.
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