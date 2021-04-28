«Очень пьяный пассажир рисовался перед девушкой». Боец ММА Тарасов рассказал, как попал в камеру в Петербурге

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, 28 апреля транспортная полиция возбудила административное производство в отношении двух петербуржцев, устроивших потасовку на Московском вокзале. Тарасову и Солонину вменяют мелкое хулиганство. Об их поведении, утверждают в ведомстве, доложил начальник поезда Москва —Петербург: молодые люди якобы смущали окружающих пьяной бранью, а на платформе один из них ударил пассажира по лицу.



Оба провели ночь в камере содержания административно задержанных, их выпустили. Со слов Артёма Тарасова, пьяные — это всё же преувеличение. «0,4 промилле было в крови. Бутылка пива. Мы с Никитой уснули в вагоне-ресторане, вытянули ноги. Девушка сделала замечание, а потом вмешался другой пассажир», — рассказал он «Фонтанке».

