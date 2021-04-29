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Один удар — и дважды хулиган. Спор бойцов ММА с пассажиром поезда Москва — Петербург стал уголовным делом, пока для одного

После конфликта бойцов ММА Тарасова и Солонина в поезде на Петербург возбуждено уголовное дело

Боец ММА Никита Солонин стал фигурантом уголовного дела после поездки на поезде, во время которой, уверены правоохранители, пассажиры наслушались неприятного, а один уже в Петербурге получил по лицу.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 29 апреля, дознание Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте квалифицировало случившееся по части 1 статьи 213 УК — хулиганство. По информации «Фонтанки», дело возбуждено в отношении Солонина.

«Никиту сейчас допрашивают. В отношении меня дела нет, вроде как свидетелем буду проходить», — говорит второй участник конфликта, Артём Тарасов.

По информации транспортной полиции, он пока не в безопасности. «Вопрос о его привлечении к уголовной ответственности будет решён после проведения судебно-медицинской экспертизы, определяющей степень телесных повреждений, причиненных потерпевшему», — уточняют в ведомстве.

Бойцы ММА Тарасов и Солонин, по версии дознания, грубо нарушали общественный порядок в поезде Москва — Петербург: были пьяны, ругались матом, оскорбляли окружающих. Кроме того, на платформе Московского вокзала один из них якобы ударил мужчину по лицу.

Артём Тарасов в разговоре с «Фонтанкой» изложил другую версию случившегося. Он настаивает, что конфликт спровоцировал «очень пьяный пассажир, который рисовался перед девушкой». Оппонентом, по его словам, оказался вице-президент крупной страховой компании, он же обратился в полицию.

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Комментарии (6)

MyAdmiral Kruzenshtern
А по-моему, вообще эти ММА надо запретить. Не спорт, а первобытно-пещерное выявление альфа-самцов. Даже бокс на порядок интеллигентнее.
Dimitry Antonov
Вот он, особенности национального уголовного процесса. Оппонент оказался вице-президентом крупной страховой компании. Дело возбуждено, был кто попроще, дела бы не было.
Прямо как по копирке, инцидент Кокорина и Мамаева с министерским чиновником Паком.
alexadmin
Неужели Фонтанка, при всех своих неоднократно продемонстрированных связях, не смогла выяснить, кто же получил по лицу (не стулом, надеюсь)?
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