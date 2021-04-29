Один удар — и дважды хулиган. Спор бойцов ММА с пассажиром поезда Москва — Петербург стал уголовным делом, пока для одного

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 29 апреля, дознание Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте квалифицировало случившееся по части 1 статьи 213 УК — хулиганство. По информации «Фонтанки», дело возбуждено в отношении Солонина.
«Никиту сейчас допрашивают. В отношении меня дела нет, вроде как свидетелем буду проходить», — говорит второй участник конфликта, Артём Тарасов.
По информации транспортной полиции, он пока не в безопасности. «Вопрос о его привлечении к уголовной ответственности будет решён после проведения судебно-медицинской экспертизы, определяющей степень телесных повреждений, причиненных потерпевшему», — уточняют в ведомстве.
Бойцы ММА Тарасов и Солонин, по версии дознания, грубо нарушали общественный порядок в поезде Москва — Петербург: были пьяны, ругались матом, оскорбляли окружающих. Кроме того, на платформе Московского вокзала один из них якобы ударил мужчину по лицу.
Артём Тарасов в разговоре с «Фонтанкой» изложил другую версию случившегося. Он настаивает, что конфликт спровоцировал «очень пьяный пассажир, который рисовался перед девушкой». Оппонентом, по его словам, оказался вице-президент крупной страховой компании, он же обратился в полицию.