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Полковника из Калининского УМВД задержали в Петербурге по делу о взятке в полмиллиона. В пострадавших, говорят, «Гигант-холл»

В Петербурге задержан полковник МВД по делу о взятке в полмиллиона

Замначальника отдела по исполнению административного законодательства Калининского УМВД задержали в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке» 2 июля, операция, которую провело управление собственной безопасности ГУ МВД, прошла накануне. Сначала в автомойке неподалеку от концертного зала «Гигант-холл» на Кондратьевском проспекте, сотрудники УСБ задержали мужчину, которому, по предварительной информации, представители «холла» передали под контролем 500 тысяч рублей. Затем в ходе допроса задержанный якобы рассказал о том, кому он должен был передать средства. И после этого уэсбэшники пришли за коллегой — полковником Давидом Бокерия.

По данным «Фонтанки», СК Петербурга уже возбудил уголовное дело в отношении первого задержанного по статье 291.1 (посредничество во взятке). Полковник же стал фигурантом дела по статье 290, часть 6 (получение взятки в особо крупном размере). Особо крупный размер получился из полученных следствием данных, что 500 тысяч были не первой суммой, которую могли передавать полицейскому, — до этого по такой же схеме были вручены 700 тысяч рублей.

Эти суммы — абонентская плата, которая, как говорят, могла защитить «Гигант-холл» от многочисленных протоколов после проверок. Как раз после одного из визитов силовиков на Кондратьевский, 44, руководство заведения получило предложение, от которого было невозможно отказаться, так как проверяющие нашли некоторое несоответствие закону состояния здания и того, что в нем происходило.

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Комментарии (9)

мухомор
Не удивлюсь, если этот полковник ещё у Мирилашвили на входе в Гигант подрабатывал охранником.
Dimitry Antonov
Вроде бы и положительная новость, но подсознательно что-то не даёт полного удовлетворения. Какой-то червячок сомнения: Это был эпизод борьбы с коррупцией или эпизод переадресации абонентской платы?
Верю в сказки
Врут, не мог честный полковник взять взятку, вам это подтвердят 500 мл россиян которые взяли льготную ипотеку по 2,5%.
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