Скончалась драматург Ксения Драгунская

Известного драматурга Ксении Драгунской, детского писателя и автора сценариев, не стало 1 июля в возрасте 55 лет. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбук» ее брат, писатель Денис Драгунский.



«Моя любимая и незабвенная младшая сестра скончалась сегодня в 11:30 от внезапной тяжелой болезни», — написал он.



Ксения Драгунская выросла в семье писателя Виктора Драгунского и актрисы Аллы Драгунской. Написала несколько десятков пьес, которые шли и идут в театрах России и зарубежья, переводятся на иностранные языки. На них учатся студенты РАТИ-ГИТИСа, театрального училища имени Щукина и ВГИКа, на сценарном факультете которого получала образование сама Ксения.

