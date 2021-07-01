FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +22
72.72р86.51р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Подбираем вуз
2
Печать

Скончалась драматург Ксения Драгунская

Известного драматурга Ксении Драгунской, детского писателя и автора сценариев, не стало 1 июля в возрасте 55 лет. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбук» ее брат, писатель Денис Драгунский.

«Моя любимая и незабвенная младшая сестра скончалась сегодня в 11:30 от внезапной тяжелой болезни», — написал он.

Ксения Драгунская выросла в семье писателя Виктора Драгунского и актрисы Аллы Драгунской. Написала несколько десятков пьес, которые шли и идут в театрах России и зарубежья, переводятся на иностранные языки. На них учатся студенты РАТИ-ГИТИСа, театрального училища имени Щукина и ВГИКа, на сценарном факультете которого получала образование сама Ксения.

В 2019 году драматург была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

bluxer
Ужас. Я думал, ей 55 в конце 90х было по тому, как выглядит.
michailPotapov
неужели снова коронавирус ? привита ? или нет ? Труп выдают или он черный весь уже ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний