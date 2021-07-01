Создатель сериалов «Викинги» и «Тюдоры» занялся сериалом о блокаде Ленинграда

Британский сценарист и продюсер Майкл Херст, создатель сериалов «Тюдоры» и «Викинги», а также картин «Елизавета» и «Золотой век», — экранизирует книгу Анны Рейд «Ленинград: эпическая осада Второй мировой войны, 1941–1944», вышедшую в 2011 году и основанную на материалах дневников. Об этом 30 июня рассказало издание Deadline.



Херст рассказал, что большинство персонажей картины — женщины.



«Поскольку подлинный голос людей очень важен для того, чтобы рассказать правдивую историю, один из источников информации — это дневники, которые вели многие, особенно женщины, — пояснил он. — Большинство наших главных персонажей — женщины, не только потому, что их часто игнорировали в исторических повествованиях, но и потому, что ленинградские мужчины ушли на фронт, а женщины остались. Мне кажется верным рассказать историю блокады через призму женского опыта».

