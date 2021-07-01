FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +22
72.72р86.51р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Подбираем вуз
0
Печать

Создатель сериалов «Викинги» и «Тюдоры» занялся сериалом о блокаде Ленинграда

Майкл Херст снимет сериал по книге, основанной на дневниках ленинградцев

Британский сценарист и продюсер Майкл Херст, создатель сериалов «Тюдоры» и «Викинги», а также картин «Елизавета» и «Золотой век», — экранизирует книгу Анны Рейд «Ленинград: эпическая осада Второй мировой войны, 1941–1944», вышедшую в 2011 году и основанную на материалах дневников. Об этом 30 июня рассказало издание Deadline.

Херст рассказал, что большинство персонажей картины — женщины.

«Поскольку подлинный голос людей очень важен для того, чтобы рассказать правдивую историю, один из источников информации — это дневники, которые вели многие, особенно женщины, — пояснил он. — Большинство наших главных персонажей — женщины, не только потому, что их часто игнорировали в исторических повествованиях, но и потому, что ленинградские мужчины ушли на фронт, а женщины остались. Мне кажется верным рассказать историю блокады через призму женского опыта».

Проект создается в копродукции Range Media Partners и компанией Светланы и Алексея Кузьмичевых Orangery Productions.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний