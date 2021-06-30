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Позвоним Беглову? Губернатор Петербурга начнет отвечать на звонки горожан в прямом эфире

Губернатор Петербурга Александр Беглов будет отвечать на звонки горожан в прямом эфире. Об этом 30 июня сообщили в аппарате губернатора.

«Руководствуясь поручением президента, уже в ближайшем выпуске программы мы реализуем принцип получения обратной связи. Будем принимать в эфир звонки горожан», — приводит слова губернатора пресс-служба.

Речь идет о передаче «Новый взгляд с Александром Бегловым», которая выходит по четвергам в 22:00 на телеканале 78. Предполагается, что позвонить в студию и задать вопрос, а также сообщить о проблеме сможет любой желающий.

Беглов напомнил, что также у него активно ведется страница в социальной сети «ВКонтакте», где петербуржцы пишут сотни комментариев. «Я внимательно читаю комментарии, даю соответствующие поручения по решению возникающих вопросов», — добавил он.

Сегодня состоялась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, который призвал губернаторов регионов проводить свои подобные мероприятия с местными жителями. «Это никому не помешает, потому что такое прямое общение важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства или региона задать вопросы. Еще важнее то, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан», — заявил президент.

«Фонтанка» вела онлайн-трансляцию прямой линии и рассказывала об общении президента с народом.

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Комментарии (19)

265056402
может быть они там просто распихают деньги по счетам, если это мутная схема заработка.
Я считаю, что в городе будет сохраняться дух продажно-гнилого управления и неумелых решений, пока у руля тот, кто есть. Я ни разу не чувствую, что жить стало экономически лучше или допустим, веселее. Инфраструктура не развивается, зарплату не повышают, тарифы на всё растут.
У меня нет вопросов к губеру, он уже не смог улучшить общее положение обычных людей, и он возможно хуже тех, кто был до него.
Ruticon
интересно, много ли пиплов будут снова унижаться и задавать вопросики местному царьку?
teodor
Надо бы слить номер мошенникам с незалежной
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