Позвоним Беглову? Губернатор Петербурга начнет отвечать на звонки горожан в прямом эфире

«Руководствуясь поручением президента, уже в ближайшем выпуске программы мы реализуем принцип получения обратной связи. Будем принимать в эфир звонки горожан», — приводит слова губернатора пресс-служба.
Речь идет о передаче «Новый взгляд с Александром Бегловым», которая выходит по четвергам в 22:00 на телеканале 78. Предполагается, что позвонить в студию и задать вопрос, а также сообщить о проблеме сможет любой желающий.
Беглов напомнил, что также у него активно ведется страница в социальной сети «ВКонтакте», где петербуржцы пишут сотни комментариев. «Я внимательно читаю комментарии, даю соответствующие поручения по решению возникающих вопросов», — добавил он.
Сегодня состоялась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, который призвал губернаторов регионов проводить свои подобные мероприятия с местными жителями. «Это никому не помешает, потому что такое прямое общение важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства или региона задать вопросы. Еще важнее то, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан», — заявил президент.
«Фонтанка» вела онлайн-трансляцию прямой линии и рассказывала об общении президента с народом.