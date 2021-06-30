Позвоним Беглову? Губернатор Петербурга начнет отвечать на звонки горожан в прямом эфире

«Руководствуясь поручением президента, уже в ближайшем выпуске программы мы реализуем принцип получения обратной связи. Будем принимать в эфир звонки горожан», — приводит слова губернатора пресс-служба.



Речь идет о передаче «Новый взгляд с Александром Бегловым», которая выходит по четвергам в 22:00 на телеканале 78. Предполагается, что позвонить в студию и задать вопрос, а также сообщить о проблеме сможет любой желающий.

Беглов напомнил, что также у него активно ведется страница в социальной сети «ВКонтакте», где петербуржцы пишут сотни комментариев. «Я внимательно читаю комментарии, даю соответствующие поручения по решению возникающих вопросов», — добавил он.