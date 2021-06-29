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Концерт группы «Сплин» в «Севкабель Порту» перенесен

Организаторы концерта группы «Сплин» — компания NCA — 29 июня сообщили об «официальном запрете» на проведение мероприятия, «связанный с эпидемиологической обстановкой». Концерт должен был пройти 3 июля.

Новой датой выступления группы назначено 11 сентября.

«Место проведения остается тем же самым — это «Севкабель Порт», — уточняется в сообщении группы в соцсетях. — Нас ждут любимые хиты, презентация альбома «Вира и майна», а также исключительная атмосфера настоящего летнего опен-эйра, которой нам так не хватает».

При этом купленные билеты будут действительны в новую дату и не потребуют обмена.

Ранее в «Севкабель Порту» власти не позволили в означенный срок провести концерт группы «Мумий Тролль». О переносе сообщили организаторы петербургского фестиваля электронной музыки Gamma Festival, планировавшегося на заводе Степана Разина. Был закрыт фестиваль Odyssey — и это далеко не полный список отмен, которые происходят по всей стране.

Губернатор Александр Беглов 28 июня анонсировал увеличение коечного фонда для больных коронавирусом в Петербурге. Город продолжает ставить антирекорды: за сутки 28 июня в городе зафиксировали 1335 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Комментарии (3)

260569221
Это другое. Вы не понимаете (с)
xepnuminu
Концерт должен был пройти 3 июля.

второго футбол, а третьего концерт нельзя?
едросы совсем берега потеряли. пролетят ведь фанерой на выборах зачем?
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