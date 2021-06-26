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Под Петербургом прошли заплывы на надувных женщинах. Участник на члене далеко не ушёл

Около полутысячи участников приняли участие в сплаве на резиновых женщинах, который состоялся 26 июня на Лосевском пороге в Ленобласти, сообщает корреспондент «Фонтанки». Традиционная летняя забава Bubble Baba Challenge проходила в рамках фестиваля «Вуокса — Смена поколений».

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Выделяющиеся своей страстностью спортсмены, энергично движущиеся по направлению к точке старта, не остались без внимания попутчиков еще на этапе прелюдии. Берега же самой трассы вместили сотни желающих.

Организаторы разделили участников на десяток заплывов — по 60 человек в каждом. «Резиновая женщина — это не более чем средство передвижения!» — гласил девиз фестиваля. При регистрации каждому выдавали чип, позволявший отмечаться на старте и финише: это тот случай, когда высокая скорость была в цене.

Заботились и о безопасности: некоторые закрывали лица своих воздушных подруг «средствами индивидуальной защиты». Некоторые в стремлении к оригинальности уходили еще дальше: например, заменяли надувную женщину резиновым членом (женщины в соревновании тоже участвовали). Впрочем, он оказался не таким надежным: одного такого пассажира тут же прибило к берегу.

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Самые первые соревнования на резиновых женщинах Bubble Baba Challenge прошли в 2003 году, в них участвовали около 70 человек.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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