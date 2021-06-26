Выделяющиеся своей страстностью спортсмены, энергично движущиеся по направлению к точке старта, не остались без внимания попутчиков еще на этапе прелюдии. Берега же самой трассы вместили сотни желающих.



Организаторы разделили участников на десяток заплывов — по 60 человек в каждом. «Резиновая женщина — это не более чем средство передвижения!» — гласил девиз фестиваля. При регистрации каждому выдавали чип, позволявший отмечаться на старте и финише: это тот случай, когда высокая скорость была в цене.