Выделяющиеся своей страстностью спортсмены, энергично движущиеся по направлению к точке старта, не остались без внимания попутчиков еще на этапе прелюдии. Берега же самой трассы вместили сотни желающих.
Организаторы разделили участников на десяток заплывов — по 60 человек в каждом. «Резиновая женщина — это не более чем средство передвижения!» — гласил девиз фестиваля. При регистрации каждому выдавали чип, позволявший отмечаться на старте и финише: это тот случай, когда высокая скорость была в цене.
Заботились и о безопасности: некоторые закрывали лица своих воздушных подруг «средствами индивидуальной защиты». Некоторые в стремлении к оригинальности уходили еще дальше: например, заменяли надувную женщину резиновым членом (женщины в соревновании тоже участвовали). Впрочем, он оказался не таким надежным: одного такого пассажира тут же прибило к берегу.
Самые первые соревнования на резиновых женщинах Bubble Baba Challenge прошли в 2003 году, в них участвовали около 70 человек.