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С резиновой женщиной за спиной. Петербуржцы засняли велоэротический пробег в сторону Лосево

Необычную процессию с налётом эротики наблюдали сегодня автомобилисты на трассе в Ленобласти: велосипедисты ехали на север с резиновыми куклами за спиной.

«Лишенные женской ласки велосипедисты притормозили поток машин на Новоприозерском шоссе», — сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Странный заезд объясняется просто: в Лосево 26 июня пройдёт сплав по Вуоксе на резиновых куклах под названием Bubble baba challenge. Шуточное соревнование, раньше проходившее ежегодно, возродилось после многолетнего перерыва.

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Комментарии (12)

Brevnault
Физкульт-привет участникам заплыва!
Говорят, если резиновую женщину перекачать, то может получиться резиновый мужчина (с хвостом и высунутым языком).
Antivse
За бабл бабами будущее))
Kot Piter
Отличное мероприятие во всех отношениях! =DDD
милонов, ГвА! =)
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