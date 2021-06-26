Необычную процессию с налётом эротики наблюдали сегодня автомобилисты на трассе в Ленобласти: велосипедисты ехали на север с резиновыми куклами за спиной.

«Лишенные женской ласки велосипедисты притормозили поток машин на Новоприозерском шоссе», — сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

