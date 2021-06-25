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Чешский торнадо сняли из эпицентра. Разрушены город и сёла, есть погибшие

Из-за торнадо в Чехии пострадали около 300 человек, многих ранил град

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Как минимум три человека погибли и около 300 человек получили травмы, когда в четверг вечером на районы городов Бржецлав, Годонин и Лужице обрушился торнадо.

Как сообщает 25 июня ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение, в Южной Моравии (юго-восток Чехии) без электричества остались 32 тысячи семей. Сильные разрушения в городе Годонин, снесены дома в семи сёлах рядом с ним. Тем не менее городская больница оказала помощь 200 пострадавшим, включая детей и подростков.

«Сотрудники скорой помощи доставили в больницы 63 раненых. Трех из них нам, к сожалению, спасти не удалось», — рассказала журналистам в пятницу представитель службы скорой медицинской помощи Чехии Михаэла Ботхова.

По её словам, многие получили ранения от града. Градины были размером с теннисный мяч.

Вечером было известно о 150 пострадавших. Разрушены дома и школы.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (1)

ARISTARH
Это вам привет из России ушлепки)))
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