Как минимум три человека погибли и около 300 человек получили травмы, когда в четверг вечером на районы городов Бржецлав, Годонин и Лужице обрушился торнадо.
Как сообщает 25 июня ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение, в Южной Моравии (юго-восток Чехии) без электричества остались 32 тысячи семей. Сильные разрушения в городе Годонин, снесены дома в семи сёлах рядом с ним. Тем не менее городская больница оказала помощь 200 пострадавшим, включая детей и подростков.
«Сотрудники скорой помощи доставили в больницы 63 раненых. Трех из них нам, к сожалению, спасти не удалось», — рассказала журналистам в пятницу представитель службы скорой медицинской помощи Чехии Михаэла Ботхова.
По её словам, многие получили ранения от града. Градины были размером с теннисный мяч.
Вечером было известно о 150 пострадавших. Разрушены дома и школы.