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Игровой сериал о Фаине Раневской начали снимать для Первого канала. Уже можно оценить первые кадры

О самой остроумной советской актрисе снимут восьмисерийное кино

Компания Star Media приступила к съемкам восьмисерийной драмы «Фаина», рассказывающей о жизни актрисы Фаины Раневской, — сообщается в инстаграме студии 24 июня. Была разбита символическая тарелка, названы имена создателей. Режиссером проекта выступит Дмитрий Петрунь («Тест на беременность», «Спальный район», «Воскресенский», «Молчание», «Операция «Валькирия»), а главную роль сыграет актриса Мариэтта Цигаль-Полищук («Крылья Империи», «Таинственная страсть»).

«Действие нашего сериала начнет разворачиваться в начале прошлого века, затем мы пройдем через Гражданскую войну, становление Советского Союза, Великую Отечественную войну, времена застоя, — приводит пресс-служба проекта слова режиссера. — И от этого масштаба работы я испытываю невероятный азарт, смешанный со страхом, волнением и ответственностью».

Также страх назвала своей главной эмоцией исполнительница заглавной роли.

«Мы не ставим цель показать портретное сходство с Раневской, я не играю Фаину Георгиевну в точности такой, какой она была на самом деле — глупо и пытаться на это претендовать, — пояснила Мариэтта Цигаль-Полищук. — Это просто невозможно, ведь она была такая одна, уникальная и неповторимая, и таких, как она, больше не будет. Мы создаём историю и некий образ, основанный на нашем восприятии ее характера, жизни, ролей».

Съемки сериала пройдут, в том числе, и в Петербурге и Выборге, а также в Москве, Таганроге и Ростове-на-Дону. Также в проекте снимутся Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Эмилия Спивак, Ирина Гринева, Даниил Спиваковский, Ольга Науменко, Семен Стругачев и другие.

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