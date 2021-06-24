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Скончалась ученица Агриппины Вагановой, блиставшая на сцене Кировского театра и готовившая звезд Мариинского

В Петербурге не стало балетмейстера-репетитора Ольги Моисеевой

На 93-м году жизни ушла балетмейстер-репетитор Мариинского театра народная артистка СССР Ольга Моисеева. Об этом 24 июня сообщается на сайте театра, которому балерина и наставница посвятила всю свою жизнь.

В труппу театра Моисеева поступила в 1947 году, окончив Ленинградское хореографическое училище, где она постигала мастерство под руководством самой Агриппины Вагановой. Среди ее сценических партнеров был Рудольф Нуреев, с которым она танцевала в «Баядерке». Она же была первой исполнительницей партии Мехменэ Бану в «Легенде о любви» Юрия Григоровича.

«Ученица Агриппины Вагановой, на сцене Моисеева демонстрировала безупречную выучку в лучших традициях ленинградской школы», — говорится в некрологе на сайте Мариинского, где также отмечается, что для каждой своей героини танцовщица стремилась найти свое «пластическое лицо».

К преподаванию балерина приступила, еще не закончив танцевальную карьеру.

«Не повторяй, а ищи свое», — любила говорить Моисеева своим подопечным, и, наверное, поэтому они такие разные. Яркая звезда балерины и педагога Ольги Моисеевой помогла каждой из них раскрыть свою индивидуальность», — подчеркивают в театре.

Дата и место похорон пока не сообщаются.

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