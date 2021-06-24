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В Петербурге снимают сериал о женской сборной по волейболу и желании победить

В Петербурге начались съёмки сериала «Чайки» о волейболистках. Об этом 24 июня сообщили в кинокомпании «Марс Медиа».

По сюжету команду из Калининграда вынужден возглавить тренер Максим Тополь в исполнении актёра Михаила Пореченкова. В своих спортсменках герой видит потенциал и планирует вывести «Чаек» в чемпионы страны. Чтобы всё получилось, ему придётся разобраться в непростых отношениях с собственной дочкой и решить проблемы своих подопечных. Каждая из игроков «отчаянно борется не только за чемпионство, но и за право быть счастливой».

Роли в «Чайках» исполняют Равшана Куркова, Юрий Чурсин, Александра Богданова, Юлия Мельникова, Иева Андреевайте и другие. Съёмки проекта для канала «Россия» пройдут не только в Петербурге, но также в Москве и Калининграде.

Дата релиза пока что не разглашается.

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