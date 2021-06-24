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Просвещения, Верности и Науки дали свет. Жители не сдерживают эмоций

Жители северных районов Петербурга эмоционально встречают возвращение света в свои дома: социальные сети полнятся видеозаписями с криками восторга, эхом разносящимися в дворах новостроек. Многоэтажки ликуют, подключают севшие гаджеты и делятся воспоминаниями.

«Сели смотреть Чернобыль фильм. Взрыв, приехали пожарные и у нас обрубило электричество... Однако опасно такие фильмы смотреть», — шутят в комментариях группы «ЧП и ДТП», где жители ведут учет возвращению коммунальных удобств.

Многие, однако, продолжают жаловаться на отключение водоснабжения, которое также связано с аварией.

«По городу электроснабжение восстановлено, — сообщили «Фонтанке» в комитете по энергетике. — Сейчас проводим контрольные объезды, чтобы проверить остались ли не включенные дома».

Сообщения об отключении электричества посыпались после десяти вечера 23 июня. Свет покинул несколько кварталов в Калининском районе, проблемы испытал и метрополитен. Причина была в пожаре на подстанции «Ручьи», которая принадлежит ОАО «ОЭК»

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

266081655
Вот как легко сделать людей счастливыми.... Сначала отбери (запрети)...
Потом частично верни.....
266111170
Светлановский проспект, академика Байкова - сидим со свечами
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