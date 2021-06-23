В Петербургском метро снова перебои. Поезда едут с увеличенным интервалом

От станции «Академическая» до «Девяткино» движение поездов осуществляется с увеличенными интервалами в 6–7 мин, сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена вечером 23 июня.

В справочной подземки уточнили, что вскоре проблема должна быть решена и других станций она не касается.

Параллельно в той же части города произошло масштабное отключение электричества. Там в квартирах нет света, трамваи встали на улицах, а светофоры отключились. Очевидцы говорят о пожаре на ТЭЦ. «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе «Россети Ленэнерго».