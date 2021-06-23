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В Петербургском метро снова перебои. Поезда едут с увеличенным интервалом

От станции «Академическая» до «Девяткино» движение поездов осуществляется с увеличенными интервалами в 6–7 мин, сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена вечером 23 июня.

В справочной подземки уточнили, что вскоре проблема должна быть решена и других станций она не касается.

Параллельно в той же части города произошло масштабное отключение электричества. Там в квартирах нет света, трамваи встали на улицах, а светофоры отключились. Очевидцы говорят о пожаре на ТЭЦ. «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе «Россети Ленэнерго».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

SWd
Зато по бумагам у нас все ок. Каждый вечер серьёзное ЧП, но все св соответствии с ГОСТом по ЧП, не чаще одного ЧП в сутки. Губернатор молодец.
abitfrosty
Народная мудрость гласит, что если у специалиста ничего не работает по его специальности, то это плохой специалист.
Это касается каждого, кто решил улучшить жизнь другим и на этом заработать. Особенно того, кто решился стать президентом.
Barmaley_5e4d0211d3423
Давно пора губернатору на работу на метро или велосипеде покататься, поближе к народу ...
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