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В Смольном рассказали и показали, как попасть на «Алые паруса — 2021»

Количество гостей на празднике выпускников «Алые паруса» в этом году будет ограничено

Роспотребнадзор определил предельное количество людей, которые могут присутствовать на площадках праздника выпускников «Алые паруса — 2021». Число гостей рассчитали исходя из размеров территории.

Как рассказала 23 июня на своей странице «ВКонтакте» вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, в этом году пришлось отказать ребятам из других регионов, которые обычно приезжали на «Алые паруса» со всей страны.

«В основном же сокращать количество участников пришлось за счёт педагогов — практически вдвое по сравнению с прошлыми годами. Хотя большинство образовательных организаций просили квоту увеличить, мы вынуждены были оставить только необходимый для сопровождения ребят минимум», — сообщила она.

Потехина также отметила, что кто именно из педагогов придёт на праздник, определит сама школа. Приоритет будет отдан тем педагогам, кто уже прошёл вакцинацию от коронавируса.

Кроме этого, вице-губернатор опубликовала на своей странице карту праздничных площадок — с точками входа. Предполагается, что дети будут прибывать на праздник по смещённому расписанию — чтобы не создавать скоплений на входе.

Обязательное условие праздника — маски для всех участников, уточнила представитель Смольного.

Фото: Ирина Потехина / «ВКонтакте»
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Ранее «Фонтанка» писала, что ежегодный праздник «Алые паруса» пройдёт в этом году в очном формате 25 июня — только для выпускников. При этом в Смольном уже сообщали о поступающих обращениях о перепродаже приглашений на праздник. Об ограничениях и перекрытиях движения для наземного транспорта читайте здесь. Часть улиц будет закрыта и для пешеходов. Обо всех подробностях празднования дня выпускников в Петербурге читайте на «Фонтанке».

Фото: Ирина Потехина / «ВКонтакте»

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