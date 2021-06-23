Роспотребнадзор определил предельное количество людей, которые могут присутствовать на площадках праздника выпускников «Алые паруса — 2021». Число гостей рассчитали исходя из размеров территории.



Как рассказала 23 июня на своей странице «ВКонтакте» вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, в этом году пришлось отказать ребятам из других регионов, которые обычно приезжали на «Алые паруса» со всей страны.



«В основном же сокращать количество участников пришлось за счёт педагогов — практически вдвое по сравнению с прошлыми годами. Хотя большинство образовательных организаций просили квоту увеличить, мы вынуждены были оставить только необходимый для сопровождения ребят минимум», — сообщила она.



Потехина также отметила, что кто именно из педагогов придёт на праздник, определит сама школа. Приоритет будет отдан тем педагогам, кто уже прошёл вакцинацию от коронавируса.

