Смольный: Поступают обращения о перепродаже приглашений на «Алые паруса»

Наказание ждёт тех граждан, которые решат прийти на «Алые паруса», не имея на это права. Если вы не выпускник, смотрите шоу из дома.
Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский 23 июня сообщил о том, что «поступает все больше вопросов и обращений по поводу перепродажи приглашений на «Алые паруса».
«Хочу подчеркнуть, что увидеть шоу вживую смогут только выпускники. Школьники приезжают к месту проведения праздника организованными группами по 20 человек с 1 сопровождающим. «Индивидуальные зрители», которые незаконно приобрели приглашения, просто не смогут попасть на праздник — их будет несложно вычислить. Кроме того, покупка, продажа и использование поддельных и незаконно полученных билетов влечет за собой ответственность», — заявляет Пиотровский.
Набережные и мосты, с которых можно было насладиться праздником в предыдущие годы, будут закрыты для прохода по рекомендации Роспотребнадзора (подробный список ограничений смотрите здесь). Покупать «билеты» на крыши тоже бессмысленно: «крыши жилых домов центра города закрыты, и присутствие на них людей будет пресекаться полицией», предупреждает вице-губернатор.
«Самое лучшее место для просмотра шоу в этом году — у экрана телевизора или компьютера», — уверяет Пиотровский, напоминая, что Пятый канал будет вести прямую трансляцию с необычных ракурсов.
Посетить «Алые паруса» в этом году, как уже писала «Фонтанка», смогут только организованные группы выпускников и их сопровождающие. Все сопровождающие, организаторы и волонтеры, присутствующие на мероприятии, должны иметь или отрицательный тест ПЦР, сделанный не более чем за 72 часа, или документ о наличии антител, или сертификат о вакцинации от коронавируса.