Смольный: Поступают обращения о перепродаже приглашений на «Алые паруса»

Наказание ждёт тех граждан, которые решат прийти на «Алые паруса», не имея на это права. Если вы не выпускник, смотрите шоу из дома.



Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский 23 июня сообщил о том, что «поступает все больше вопросов и обращений по поводу перепродажи приглашений на «Алые паруса».



«Хочу подчеркнуть, что увидеть шоу вживую смогут только выпускники. Школьники приезжают к месту проведения праздника организованными группами по 20 человек с 1 сопровождающим. «Индивидуальные зрители», которые незаконно приобрели приглашения, просто не смогут попасть на праздник — их будет несложно вычислить. Кроме того, покупка, продажа и использование поддельных и незаконно полученных билетов влечет за собой ответственность», — заявляет Пиотровский.

