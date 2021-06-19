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В Смольном рассказали, что нужно сделать ресторанам для работы на «Алых парусах»

Рестораны смогут работать на «Алых парусах» в Петербурге по предварительной записи

Петербургские рестораны, находящиеся на территории проведения «Алых парусов», во время праздника смогут работать исключительно по предварительной записи и по согласованию с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба вице-губернатора Бориса Пиотровского. Порядок проведения «Алых парусов» устанавливает действующая редакция постановления №121.

Для получения согласования предпринимателям необходимо обратиться в Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг и:

  • подтвердить готовность соблюдать стандарты безопасной деятельности;
  • согласовать количество посадочных мест;
  • получить специальные пригласительные билеты для гостей ресторана.

Территория, на которой будут действовать ограничения, обозначена на схеме.

В этом году «Алы паруса» из соображений безопасности — только для выпускников школ. «Посетить праздник смогут только организованные группы выпускников и их сопровождающие. Все сопровождающие, организаторы и волонтеры, присутствующие на мероприятии, должны иметь либо отрицательный тест ПЦР, сделанный не более, чем за 72 часа, либо документ о наличии антител, либо сертификат о вакцинации», — отмечается в сообщении.

Напомним, новые коронавирусные ограничения в Петербурге начнут действовать 21 июня. Подробный список улиц, которые закроют ради «Алых парусов», смотрите здесь.

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Комментарии (1)

Dazdraperma
На очерченной территории коварный вирус в день проведения "парусов" особенно опасен. К счастью, в другие дни - нет.
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