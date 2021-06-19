Петербургские рестораны, находящиеся на территории проведения «Алых парусов», во время праздника смогут работать исключительно по предварительной записи и по согласованию с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба вице-губернатора Бориса Пиотровского. Порядок проведения «Алых парусов» устанавливает действующая редакция постановления №121.



Для получения согласования предпринимателям необходимо обратиться в Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг и:

