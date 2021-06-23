Федорков и Барановский купили билеты по 125 евро на игру Швеция — Польша в Петербурге 23 июня и подали заявки на паспорта болельщиков. Обоим отказали. Служба поддержки FAN ID сослалась на приказ Минсвязи, по которому решение о выдаче принимает федеральный орган исполнительной власти в области безопасности.

Алексей Барановский более двадцати лет назад, по молодости, участвовал в фанатском движении клуба «Кристалл» из Смоленска. С тех пор к «околофутболу» отношения не имел. В качестве адвоката он участвовал в уголовных делах граждан Украины , которые попали в программу обмена с режиссером Олегом Сенцовым.

Андрей Федорков к фанатам никогда не относился. В его биографии достаточно «чувствительных» уголовных дел, в том числе связанных с экстремизмом и терроризмом. Он защищал Никиту Семенова в деле о попытке подрыва ТРЦ «Галерея» и Казанского собора в Петербурге. В настоящее время Федорков представляет интересы Андрея Прилуцкого и Сергея Непогоды, выдачи которого с территории России добивается генпрокуратура Белоруссии по делу о нападении на милиционера в ходе массовых протестов. Также адвокат защищает журналиста петербургского «Эха Москвы» Арсения Веснина, в отношении которого СК проводит доследственную проверку по факту возможной клеветы. Веснин писал, что полицейские якобы съели предназначенные для задержанных бургеры.



«Я связываю отказ в выдаче FAN ID только с профессиональной деятельностью», — сказал Федорков «Фонтанке».



Принятая в России процедура не позволяет получить паспорт болельщика до покупки билета.



На чемпионате мира-2018 болельщикам отказывали в FAN ID за участие в митингах или критику власти в соцсетях.