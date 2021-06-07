«Есть сомнения, стоит ли появляться в городе». Журналиста петербургского «Эха» вызвали в СК после поста о съеденных бургерах

Журналиста петербургской редакции «Эха Москвы» Арсения Веснина вызвали в Следственный комитет. Там на предмет статьи о клевете проверяют его пост о том, что полицейские якобы отняли у задержанных на митинге бургеры.



Как написал журналист 7 июня в соцсетях, проверка проводится по факту распространения ложных сведений в отношении индивидуально не определённой группы лиц (сотрудников правоохранительных органов).

«Следователь очень хочет меня видеть. Сразу отвечая на вопрос, я до конца месяца нахожусь в официальном отпуске, раньше в Петербурге точно не появлюсь. Теперь вообще есть сомнения стоит ли появляться даже позже. Потому что по моей информации, как только я окажусь в городе, на меня очень вероятно (99%) будет возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ. До двух лет тюрьмы, штраф до миллиона рублей (орфография и пунктуация автора. — Прим. ред.)», — написал журналист «Эха».