«Есть сомнения, стоит ли появляться в городе». Журналиста петербургского «Эха» вызвали в СК после поста о съеденных бургерах

Журналиста петербургской редакции «Эха Москвы» Арсения Веснина вызвали в Следственный комитет. Там на предмет статьи о клевете проверяют его пост о том, что полицейские якобы отняли у задержанных на митинге бургеры.
Как написал журналист 7 июня в соцсетях, проверка проводится по факту распространения ложных сведений в отношении индивидуально не определённой группы лиц (сотрудников правоохранительных органов).
«Следователь очень хочет меня видеть. Сразу отвечая на вопрос, я до конца месяца нахожусь в официальном отпуске, раньше в Петербурге точно не появлюсь. Теперь вообще есть сомнения стоит ли появляться даже позже. Потому что по моей информации, как только я окажусь в городе, на меня очень вероятно (99%) будет возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ. До двух лет тюрьмы, штраф до миллиона рублей (орфография и пунктуация автора. — Прим. ред.)», — написал журналист «Эха».
Как ранее писала «Фонтанка», Веснин опубликовал в своём блоге информацию о том, что задержанным на одной из акций протеста передали в отделение объедки из фастфуда. Он писал, что бургеры якобы съели полицейские. На следующий день петербургский главк заявил, что полицейские не объедали задержанного за поддержку Алексея Навального, что, по информации управления, подтверждают данные установленных в отделе видеокамер.