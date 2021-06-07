FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +22
73.27р88.75р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
21
Печать

«Есть сомнения, стоит ли появляться в городе». Журналиста петербургского «Эха» вызвали в СК после поста о съеденных бургерах

Журналиста петербургской редакции «Эха Москвы» Арсения Веснина вызвали в Следственный комитет. Там на предмет статьи о клевете проверяют его пост о том, что полицейские якобы отняли у задержанных на митинге бургеры.

Как написал журналист 7 июня в соцсетях, проверка проводится по факту распространения ложных сведений в отношении индивидуально не определённой группы лиц (сотрудников правоохранительных органов).

«Следователь очень хочет меня видеть. Сразу отвечая на вопрос, я до конца месяца нахожусь в официальном отпуске, раньше в Петербурге точно не появлюсь. Теперь вообще есть сомнения стоит ли появляться даже позже. Потому что по моей информации, как только я окажусь в городе, на меня очень вероятно (99%) будет возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ. До двух лет тюрьмы, штраф до миллиона рублей (орфография и пунктуация автора. — Прим. ред.)», — написал журналист «Эха».

Как ранее писала «Фонтанка», Веснин опубликовал в своём блоге информацию о том, что задержанным на одной из акций протеста передали в отделение объедки из фастфуда. Он писал, что бургеры якобы съели полицейские. На следующий день петербургский главк заявил, что полицейские не объедали задержанного за поддержку Алексея Навального, что, по информации управления, подтверждают данные установленных в отделе видеокамер.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (21)

palex
Какая нежная и ранимая у нас полиция! Бить ни за что женщину ногой в живот они могут, тут у них брутальности хватает, а чуть что про них скажут не то - сразу обижаются.
Евгений Чирков
Писнул в штанишки Сеня! Как брехать, так все горазды, как отвечать- увольте!
Елена31101977
Экая обидчивая у нас полиция.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний