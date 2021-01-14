Сына фотографа «Коммерсанта» приговорили по делу о подготовке теракта в Петербурге. Он признал вину

Как сообщил «Фонтанке» 14 января адвокат Семенова Леонид Крикун, накануне Второй Западный окружной военный суд признал его подзащитного виновным в участии в деятельности террористической организации. Часть 2 статьи 205.5 УК предусматривает в качестве наказания от десяти лет лишения свободы. Гособвинитель просил назначить 13 лет, Семенову назначили 8.

Суд вынес первый приговор по делу о подготовке новогоднего теракта в Петербурге, в основе которого — переписка молодежи, переданная ФСБ американскими спецслужбами. После двухлетнего следствия Никита Семенов получил восемь лет колонии и смирился.

Согласно картотеке, дело поступило в суд 17 декабря. Московские судьи слушали его в суде Петербурга на Кирочной улице и в особом порядке — Семенов заключил досудебное соглашение. «Согласился с предъявленными обвинениями и признал вину. Просил приговор не обжаловать», — уточнил адвокат.

Никита — сын Сергея Семёнова, фотографа газеты «Коммерсант» и ИТАР-ТАСС. На тот момент 22-летнего петербуржца задержали в подъезде на проспекте Гагарина. Его переписку с участниками запрещённого в России «Исламского государства» ФСБ передали американские спецслужбы. Меру пресечения предполагаемому адепту радикального ислама избирали в закрытом режиме. По версии ФСБ, он с августа 2019-го в мессенджерах «Телеграм» и «Сигнал» присягнул на верность лидеру ИГ Аль-Багдади и устроил фотосессию у ТРК «Галерея» и Казанского собора, якобы готовясь к подрывам на новогодние праздники.

Тогда Семенов отрицал вину и заявлял, что не исповедует ислам, не разделяет радикальные взгляды, и не только не знает арабского, но вовсе не принимал участия в переписке в соцсети на иностранном языке. В поле зрения ФСБ он попал со своим 23-летним приятелем Георгием Чернышевым. Его дело в картотеке Второго ЗОВС не зарегистрировано. Предъявленное ему было идентично тому, что вменяли Семенову. В феврале прошлого года стало известно, что в отношении Чернышева возбуждено новое уголовное дело — по статье о приготовлении к теракту. В УФСБ не стали комментировать стадию, на которой находится расследование.