Банная рулетка. Петербуржцев в рекордную жару согревают жилищники

Фото: Петр Кассин/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Пар горячий, как говорилось в песне, развязал петербуржцам язык на прошлой неделе, с наступлением жары. Именно тогда читатели стали писать о том, что их квартиры превращаются в сауны из-за неожиданно включенного отопления. Это казалось шуткой: город требует от предприятий максимально переводить сотрудников на дистанционную работу, Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день — а чтобы всем лучше сиделось по домам, в квартирах греют батареи в 30-градусную жару.



С началом новой недели ничего не изменилось: накануне закипел Адмиралтейский район; во вторник с утра жителей 8-й Советской любезно предупредили о том, что замерзнуть им не суждено.



К полудню зажурчали батареи на Морской набережной: «В комнате 35 градусов, за окном — сами знаете», — комментирует местная жительница на видео. «Маме 97, плачет, и так дышать нечем», — пишут в комментариях ее соседи. «Ещё и в квиток за июнь выпишут сумму», — предполагают самые экономные.

Днем донеслись голоса из Ульянки: «Мама звонила, она в шоке, батареи горяченные, воды горячей нет. Пожилым людям и так тяжело в такую жару, а батареи вообще добьют, куда можно пожаловаться на управляющую компанию? — пишут жители. — На такой жаре батареи остывать будут сутки». Администраторы местной группы в соцсети сравнивают коммунальщиков c коронавирусом по поражающей силе: «Решили продуть батареи и включили отопление. Во многих домах батареи температуры лавы, до них даже не дотронуться. Спасибо вам, вы ещё раз доказали свою непригодность и наплевательское отношение к людям и своим обязанностям».

Вряд ли от этого горожанам станет легче дышать, но речи об отоплении не идет, жилищники промывают внутридомовые системы горячей водой. Это часть того самого межотопительного периода, о котором часто говорят энергетики и коммунальщики: в теплый сезон необходимо испытать все оборудование на плотность и прочность, а перед этим — почистить. Как пояснили в жилкоме, из трубопроводов и радиаторов фактически выносят «мусор»: отложения, песок, ржавчину — все, что теплая вода оставляет на стенках котлов, труб и радиаторов. Если этого не делать, уменьшается теплоотдача, скорость циркуляции воды, растет износ. Процедура проходит «до полного осветления промывочной воды, пока из нее не перестанут выходить механические взвеси: грязь, окалина и шлам — как правило, в рабочее время в рамках одного дня».





В комитете подчеркивают, что при промывке не должен использоваться теплоноситель горячее 75 градусов: это меньше, чем дает ТЭЦ зимой, но сопоставимо с тем, что выходит из дома по «обратке» после того, как вода пробежала по батареям. И нежеланное отопление в июльские квитанции никто не впишет, это скорее общедомовые нужды по горячей воде.



На этом хорошие новости заканчиваются: промывку никто не остановит, в различных домах она будет проходить до конца лета. Графики согласованы и представлены в районные администрации еще 2 месяца назад. Жилком говорит официально, что график можно изменить по согласованию управляющей компании и ресурсоснабжающей организации. Но в неформальной беседе его представители признают, что двигаться никто не настроен: межотопительный период — это одноколейка, один состав встал — не успели все, а паспорта готовности к зиме каждый дом должен получить до 15 сентября. В частных управляющих организациях тоже ссылаются на согласованное расписание. «Мы планы предоставляем в ГУЖА района, — говорит гендиректор УК «Возрождение» Инна Семенова. — Подготавливается теплоцентр, соответственно промывается и вся система в доме. Есть регламенты, на которых мы основываемся».



Отопление — поле, которое делят в Петербурге энергетики и жилищники. Кинематографическая фраза «за все, что мы делаем, мы отвечаем вместе» не всегда применима к этой бригаде: достаточно вспомнить, как управляющие компании и ресурсники кивают друг на друга, когда речь заходит о перетопе. Жилком подчеркивает, что горячую воду прогоняют по трубам до ее полного осветления «с обязательным присутствием представителя теплоснабжающей организации с оформлением акта». Комитет по энергетике тоже вспоминает о графике, но настаивает, что «промывка внутридомовых систем может быть проведена в любое время за исключением периода отключения подачи теплоносителя на время подготовительных работ к отопительному сезону, которое не превышает 14 дней».



ГУП «ТЭК СПб» и вовсе сам все решил. «Жалоб от жителей на промывки теплосетей эксплуатирующими многоквартирные дома организациями не поступало, — говорят там о своей зоне ответственности. — С учетом погодных условий, а также эпидемиологической ситуации предприятие корректирует план проверок по мере необходимости.



В связи с аномальной жарой график проверок в зоне ТЭКа был изменен: в период с 23 июня до 1 июля в зоне ответственности предприятия проверок инженерных систем в многоквартирных домах проводиться не будет. Отметим, что управляющие компании также могут самостоятельно корректировать графики промывки».



«Организовывают и несут ответственность за проведение данных мероприятий управляющие компании, — говорит «Теплосеть Санкт-Петербурга». — В срок до 30 апреля специалисты жилищных организаций обязаны согласовать график проведения промывок с ресурсоснабжающей организацией, в зоне которой проходят сети горячего водоснабжения. Существует два способа организации промывки сетей: водой из тепловой сети с температурой не более 75°С, либо холодной водой с добавлением дезинфицирующих средств».



Напомним, перед началом прошлого отопительного периода глава жилищного комитета Виктор Борщев отчитался ни много ни мало о 100-процентной готовности к отопительному периоду. «Это готовность тепловых пунктов, — перечислял он. — Это промывка, опрессовка систем теплоснабжения самого дома». В рамках подготовки комитет с жилинспекцией зашел почти в 7 тысяч домов, в каждом четвертом обнаружил повод для претензии: 26% замечаний касались именно подготовки теплоцентра, по словам чиновников, нарушения устранили.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

