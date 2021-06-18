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Вы там не замерзли? На Кубинской улице посреди жары включили отопление

В Петербурге жилищники включили батареи в 28-градусную жару

Жителям домов на Кубинской улице 18 июня остается только пожалеть, что в квартирах они не обустроили каменку. Трубы им решили промыть кипятком накануне рекордной жары.

Как сообщили «Фонтанке» обитатели дома № 64, батареи нагрелись в 9 часов утра, с тех пор в квартирах не продохнуть. «У меня уже животным плохо, — поделилась одна из жительниц. — А старикам каково, вы представляете?»

В аварийной службе районного жилкомсервиса № 3 подтвердили, что это они нагрели батареи. «Это плановая работа, промывка, — спокойно ответила диспетчер. — До двух [часов] точно. С Кубинской, 56, до 68-го».

В Петербурге установилась аномальная жара, которая никуда не уйдет и на следующей неделе. Нынешний день должен стать самым теплым с начала лета. Как переносят жару те, кто может позволить себе делать это не в протопленной квартире, смотрите в фоторепортаже «Фонтанки».

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Комментарии (1)

DMaster
"Нынешний день должен стать самым теплым с начала лета"
Это если считать лето с июня. В мае, 19 числа, уже было +31,0. Это должны преодолеть в понедельник (+31-34, по разным прогнозам)
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