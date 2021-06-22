«Все ли будут в живых к вечеру?» Жителей центра Петербурга предупредили о включении отопления в жару

Фотографию объявления она предоставила редакции. В нём говорится, что включение отопления связано с промывкой системы в рамках подготовки к отопительному сезону. А вот горячая вода на время проведения указанных мероприятий, наоборот, пропадёт.

О тяготах своей жизни «Фонтанке» рассказала читательница Ольга, проживающая в доме 49 на 8-й Советской улице. Она обнаружила предупреждение, оставленное администрацией ТСЖ. Чёрным по белому было написано, что с десяти утра 22 июня, когда температура воздуха снова начнёт бить рекорды, в её квартире начнут греться батареи.

«Старики, инвалиды, дети и домашние питомцы (ну и фрилансеры тоже) в доме 49 по 8-й Советской улице с трепетом ожидают завтрашнего дня. Все ли будут в живых к вечеру?» — задалась вопросом Ольга.



Как писала «Фонтанка», это уже не первый подобный случай за последние дни. На прошлой неделе в 28-градусную жару отопление врубили жителям Кубинской улицы, а на этой — жителям переулка Пирогова. Коммунальщики также объяснили это плановой промывкой.

Рабочие дни на этой неделе начались в Петербурге с температурного рекорда. Впереди — ещё несколько дней такой погоды. О том, как город переживает аномальную жару, читайте в трансляции «Фонтанки».