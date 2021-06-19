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Проценко в компании Шойгу и Лаврова. Путин назвал кандидатов в первую пятерку списка «Единой России»

Президент России Владимир Путин назвал тех, кого он видит в верхушке федерального списка «Единой России». Фамилии он перечислил на съезде партии «Единая Россия» 19 июня.

Предпочтение он отдал министру обороны Сергею Шойгу, главе Министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову, главврачу коронавирусной больницы в Коммунарке Денису Проценко, сопредседателю Общероссийского народного фронта Елене Шмелевой и детскому федеральному омбудсмену Анне Кузнецовой.

Глава государства отметил, что в первой пятерке федерального списка партии на выборах должны быть и политические тяжеловесы, и относительно новые лица.

Ранее «Фонтанка» писала, что президент предложил ввести льготы для семей с двумя детьми при смене жилья, а также призвал россиян пройти вакцинацию.

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Комментарии (7)

Antipode
Им всем надо уйти со службы перед началом избирательной компании.
pantherssv
после вакцинации спасибо им за это,точно именно их и выберут
Cveta
Доктора стало очень много
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