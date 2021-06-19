Проценко в компании Шойгу и Лаврова. Путин назвал кандидатов в первую пятерку списка «Единой России»

Предпочтение он отдал министру обороны Сергею Шойгу, главе Министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову, главврачу коронавирусной больницы в Коммунарке Денису Проценко, сопредседателю Общероссийского народного фронта Елене Шмелевой и детскому федеральному омбудсмену Анне Кузнецовой.



Глава государства отметил, что в первой пятерке федерального списка партии на выборах должны быть и политические тяжеловесы, и относительно новые лица.

Ранее «Фонтанка» писала, что президент предложил ввести льготы для семей с двумя детьми при смене жилья, а также призвал россиян пройти вакцинацию.

