«Лучше привиться, чем болеть». Путин призвал пройти вакцинацию от коронавируса

Президент России Владимир Путин в очередной раз призвал граждан пройти вакцинацию от коронавируса. Говоря о пандемии 19 июня, он заявил, что лучше привиться, чем болеть.



«Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире», — сказал он во время своего выступления на съезде «Единой России».



В России за последние сутки выявлено 17 906 случаев новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день восемь регионов ввели обязательную вакцинацию, в том числе Ленинградская область. В Петербурге вопрос обсуждается на уровне «вполне могут ввести».

