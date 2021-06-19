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«Лучше привиться, чем болеть». Путин призвал пройти вакцинацию от коронавируса

Президент России Владимир Путин в очередной раз призвал граждан пройти вакцинацию от коронавируса. Говоря о пандемии 19 июня, он заявил, что лучше привиться, чем болеть.

«Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире», — сказал он во время своего выступления на съезде «Единой России».

В России за последние сутки выявлено 17 906 случаев новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день восемь регионов ввели обязательную вакцинацию, в том числе Ленинградская область. В Петербурге вопрос обсуждается на уровне «вполне могут ввести».

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Комментарии (12)

08061962
Другой раз лучше промолчать, чем нести пургу.
Маэстро
Лучше привиться и болеть?
Александр Федотов
Лучше уйти в отставку, чем пересидеть.
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