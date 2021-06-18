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Комздрав: В Петербурге вполне могут ввести принудительную вакцинацию

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец считает, что в Петербурге вполне могут ввести обязательную вакцинацию. К этому нужно отнестись с пониманием — как к единственному способу остановить эпидемию.

«Видимо, речь о том, при каких условиях, при каких темпах госпитализации и заболеваемости вводить ту или иную меру. В том числе принудительную... обязательную вакцинацию. Это все-таки прерогатива Роспотребнадзора. На мой взгляд, вполне может случиться, конечно, — заявил 18 июня Дмитрий Лисовец в интервью телеканалу 78. — Если потребуется и надо будет ввести обязательную вакцинацию, то к этому надо относиться с пониманием».

По его словам, с точки зрения прерывания эпидемии это «может оказаться единственным вариантом». Но он надеется, что до этого не дойдет.

«Я надеюсь, что люди видят, какая ситуация в Москве. Понимают, какие решения принимаются там и не будут ждать каких-то ограничительных мер и дополнительных стимулов, а просто поймут, что ситуация действительно напряженная, придут и вакцинируются», — отметил Лисовец.

Как писала «Фонтанка» накануне, на встрече с бизнесом 17 июня глава Роспотребнадзора в Петербурге Наталия Башкетова заявила, что обязательной вакцинации от коронавируса в Северной столице не будет, но лишь пока заболеваемость не достигла угрожающих значений.

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Комментарии (8)

anton_5e4ce287df2dc
Короче, Склихасофский
266093020
Только попробуйте.
Piter Russo
5 июля скорее всего запустят.
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