Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает ползти вверх. За сутки — 996 инфицированных

За последние сутки в городе выявлено 996 человек с COVID-19, на 26 больше, чем днём ранее. Это следует из данных оперативного штаба, опубликованных 19 июня. Смертельную статистику пополнили 66 человек.



Москва всё так же бьёт рекорды. За сутки там зарегистрировано 9 120 новых заболевших. Смертей, по данным оперштаба, — 76.



Всего с начала пандемии коронавирус унёс жизни 128 911 россиян (за сутки — 466). Переболело более 5 млн человек.

