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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает ползти вверх. За сутки — 996 инфицированных

В России за сутки выявлено 17 906 случаев заражения ковидом

Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге продолжается.

За последние сутки в городе выявлено 996 человек с COVID-19, на 26 больше, чем днём ранее. Это следует из данных оперативного штаба, опубликованных 19 июня. Смертельную статистику пополнили 66 человек.

Москва всё так же бьёт рекорды. За сутки там зарегистрировано 9 120 новых заболевших. Смертей, по данным оперштаба, — 76.

Всего с начала пандемии коронавирус унёс жизни 128 911 россиян (за сутки — 466). Переболело более 5 млн человек.

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Комментарии (16)

Franklin_Delano_Roosevelt
хоть бы фотки из больниц показали! а так - не верю! =)
alexpv
Сегодня читал мнение эпидемиолога, говорил, что с точки зрения медицинской для привитых ношение маски приводит к быстрому снижению антител, так как иммунная система не получает импульсов об угрозе и не пытается поддерживать уровень(титр) антител.
А в целом уже ежу понятно, что ковид из семейства грипповых вирусов, от которых прививку уже лет 40-50 пытаются изобрести, а он так быстро мутирует и имеет такое количество разнообразных штаммов, что эффективность прививки от гриппа на уровне "как повезет".
По личному годовому опыту складывается впечатление, что самое главное значение имеет предрасположенность конкретного организма к тяжелому протеканию ковида, а все остальное , локдауны, ИВЛ, маски, перчатки и тд как мертвому припарка, эффект плацебо.
Просто столько знакомых за год переболело или перенесло ковид безсимптомно или в легкой форме не соблюдая никакие меры предосторожности, и довольно много тяжело переболевших, выполняющих все рекомендации, и даже сделавших прививки.
pantherssv
вся статистика подгоняется под обязательную вакцинацию,правда за проведение пэфа,чемпионата Европы и прочих радостей отвечать никто не будет,ну и правильно на выборах хоть правильно проголосуют
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