Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает ползти вверх. За сутки — 996 инфицированных

Сегодня читал мнение эпидемиолога, говорил, что с точки зрения медицинской для привитых ношение маски приводит к быстрому снижению антител, так как иммунная система не получает импульсов об угрозе и не пытается поддерживать уровень(титр) антител.
А в целом уже ежу понятно, что ковид из семейства грипповых вирусов, от которых прививку уже лет 40-50 пытаются изобрести, а он так быстро мутирует и имеет такое количество разнообразных штаммов, что эффективность прививки от гриппа на уровне "как повезет".
По личному годовому опыту складывается впечатление, что самое главное значение имеет предрасположенность конкретного организма к тяжелому протеканию ковида, а все остальное , локдауны, ИВЛ, маски, перчатки и тд как мертвому припарка, эффект плацебо.
Просто столько знакомых за год переболело или перенесло ковид безсимптомно или в легкой форме не соблюдая никакие меры предосторожности, и довольно много тяжело переболевших, выполняющих все рекомендации, и даже сделавших прививки.