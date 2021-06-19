Президент предложил ввести льготы для семей с двумя детьми при смене жилья

Лидер России Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры, если в течение года они покупают на эти деньги новое жильё. Об этом он заявил 19 июня во время своего выступления на съезде «Единой России».



По его словам, в этом году страна может выйти на рекордный объём введения жилья.



В своём выступлении президент коснулся проблемы обновления учебных учреждений. 72% российских школ нуждаются в текущем ремонте, 10% — в капитальном, это абсолютно недопустимо, сказал Путин. Он призвал запустить программу капитального ремонта школ, рассчитанную на 5 лет.

