FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +31
72.22р85.99р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша уик-энда 18-20 июня
5
Печать

Президент предложил ввести льготы для семей с двумя детьми при смене жилья

Лидер России Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры, если в течение года они покупают на эти деньги новое жильё. Об этом он заявил 19 июня во время своего выступления на съезде «Единой России».

По его словам, в этом году страна может выйти на рекордный объём введения жилья.

В своём выступлении президент коснулся проблемы обновления учебных учреждений. 72% российских школ нуждаются в текущем ремонте, 10% — в капитальном, это абсолютно недопустимо, сказал Путин. Он призвал запустить программу капитального ремонта школ, рассчитанную на 5 лет.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

yar_5e4cc335310b6
Никогда не видел семей с 2 и более детьми, менявших квартиру дважды в год. Как в общем то и остальных людей. Видимо вращаюсь в нищебродских кругах.
кdивое_зеdкало
…освободить семьи с двумя и более детьми от НДС при покупке продуктов в магазине, луноликий не желает?
kоt-obormot
"Ля мо ля мо па си труа."©
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний