FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +28
72.50р86.70р
ЕВРО-2020Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхКому нельзя делать прививкуОбраз жизни
1
Печать

На Ленинском ДТП с автобусом, много скорых

В Петербурге произошло ДТП с общественным транспортом

О серьёзной аварии на юге Петербурга сообщают очевидцы утром 18 июня.

На Ленинском проспекте, перед перекрёстком с Варшавской улицей, маршрутка врезалась в автобус, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Горожане насчитали на месте три кареты скорой помощи и две реанимационные машины.

ПоделитьсяПоделиться

По данным «Яндекса», на Ленинском и Варшавской копятся заторы.

ПоделитьсяПоделиться

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

nalchik11
Откуда вдруг скорые? Они же все заняты. В очередях стоят и все такое
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний