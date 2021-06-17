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В России втрое выросло число ДТП с электросамокатами и другими СИМ. Петербург в лидерах

Количество ДТП с электросамокатами в России в 2021 году выросло почти на 200%

Число дорожных происшествий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России в 2021 году превысило сотню. Это почти на 200% больше, чем было годом ранее.

Как сообщает 17 июня ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, с января по май текущего года на территории РФ зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. В сравнении с тем же периодом 2020 года рост аварийности составил почти 195%.

Безусловными лидерами по числу таких происшествий стали Москва и Петербург, где за первые пять месяцев года произошло 24 и 22 ДТП с СИМ соответственно. Еще 12 случаев зарегистрированы в Краснодарском крае, семь — в Татарстане, и шесть — в Свердловской области. В них погибли два человека и еще 119 пострадали.

В МВД отмечают, что правовой статус средств индивидуальной мобильности в России сейчас не определен. Над соответствующим проектом постановления правительства работает Минтранс РФ. Вместе с тем, согласно федеральному законодательству, органы исполнительной власти регионов в пределах своей компетенции обладают «полномочиями по реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения».

В последнее время особенно актуальной стала проблема с электросамокатами. 2 июня в Петербурге самокатчики сбили троих детей, и на следующий день в кикшеринговых компаниях провели обыски. Сервисы аренды самокатов 9 июня убрали весь свой транспорт с улиц Петербурга, а потом договорились со Смольным о новых правилах.

Совет по правам человека при президенте РФ 2 июня направил в МВД РФ предложения по регулированию езды на самокатах, велосипедах, сегвеях и моноколесах. В частности, предлагалось ограничить скорость и возраст водителей самокатов и ввести номерные знаки.

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Комментарии (6)

Gary
Все больше убеждаюсь, что люди у нас не знают ПДД. Или не хотят знать. Там все уже сказано насчет статуса этих новых ТС
dimas.
все логично, суть процессов одна, только масштабы разные. форбс как раз на днях выдал статью соответствующую.

в применении к кикшерингу - такие дикие цены на сервис людям только во вред, те, кто хотел бы взять, не берут, потому что дорого, зато те, кто взял, выжимают "газ" по максимуму, чтобы каждый рубль использовать по максимуму же.
bebop
1) Стройте велодорожки
2) Для сравнения напишите сколько пострадало в ДТП с автомобилями
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