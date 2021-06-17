В России втрое выросло число ДТП с электросамокатами и другими СИМ. Петербург в лидерах

Число дорожных происшествий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России в 2021 году превысило сотню. Это почти на 200% больше, чем было годом ранее.



Как сообщает 17 июня ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, с января по май текущего года на территории РФ зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. В сравнении с тем же периодом 2020 года рост аварийности составил почти 195%.

Безусловными лидерами по числу таких происшествий стали Москва и Петербург, где за первые пять месяцев года произошло 24 и 22 ДТП с СИМ соответственно. Еще 12 случаев зарегистрированы в Краснодарском крае, семь — в Татарстане, и шесть — в Свердловской области. В них погибли два человека и еще 119 пострадали.