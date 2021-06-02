Совет по правам человека рассказал МВД, как обуздать электросамокатчиков

Совет по правам человека при президенте РФ сообщил 2 июня о своих предложениях по регулированию езды на самокатах для МВД и Исследовательского центра частного права.

• Обязать водителей электротранспорта спешиваться, если их движение угрожает окружающим.



По замыслу СПЧ, эти меры помогут идентифицировать водителей, снизить риски для них и окружающих и наказывать за опасное вождение ещё и владельца шерингового электротранспорта.



Инициативы по ужесточению правил пользования электросамокатами и другим подобным транспортом появились после ряда резонансных происшествий, в которых пострадали водители и пешеходы. Наиболее известной стала авария на самокате солиста Мариинского балета Давида Залеева. Фонтанка подробно рассказывала о нём и последствиях пьяной езды для здоровья танцовщика. Накануне стало известно, что артист пришёл в сознание спустя две недели комы.

