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Совет по правам человека рассказал МВД, как обуздать электросамокатчиков

Совет по правам человека при президенте РФ сообщил 2 июня о своих предложениях по регулированию езды на самокатах для МВД и Исследовательского центра частного права.

В числе рекомендаций:

• Приравнять мобильные электрические транспортные средства к числу источников повышенной опасности;

• Ограничить скорость передвижения в зависимости от возраста;

• Оснастить такой транспорт номерными знаками;

• Ввести обязательное страхование водителя или курьера, который пользуется самокатом, сигвеем или другим подобным электротранспортом;

• Обязать водителей электротранспорта спешиваться, если их движение угрожает окружающим.

По замыслу СПЧ, эти меры помогут идентифицировать водителей, снизить риски для них и окружающих и наказывать за опасное вождение ещё и владельца шерингового электротранспорта.

Инициативы по ужесточению правил пользования электросамокатами и другим подобным транспортом появились после ряда резонансных происшествий, в которых пострадали водители и пешеходы. Наиболее известной стала авария на самокате солиста Мариинского балета Давида Залеева. Фонтанка подробно рассказывала о нём и последствиях пьяной езды для здоровья танцовщика. Накануне стало известно, что артист пришёл в сознание спустя две недели комы.

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Комментарии (11)

f0ntan
П.2 их рекомендаций дает право быстрее всех гонять на электроскамокатах пенсионерам
Zloi_prohozhiy
всё правильно, пусть вводят скорее. И штрафы повыше
DimDimych
Интересно, до обуви скоро дойдет? Приравнять беговые кроссы к источнику повышенной опасности.... и тд - страховки, кроссовочные налоги, утилизационный обувной сбор, опять же. Маркировку на обувь уже ввели, теперь маркировка на дешевые тапочки стоит дороже тапочек. Дело за малым.
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