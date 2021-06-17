В квартире петербургского депутата Резника провели обыск

По их словам, силовики вели себя корректно, что именно они искали, собеседники «Фонтанки» не уточнили.



Сам депутат, по словам его помощников, находится на даче в Ленинградской области. Там, по данным его адвокатов, также проводят обыск. Телефон самого Резника выключен.



В Следственном комитете расследуют уголовное дело о банках из-под жевательной резинки с наркотическими веществами, найденных в квартире родственника Максима Резника Ивана Дорофеева. Во время обыска в квартире находился Резник, который заехал к родственнику поговорить о семейных вопросах. Депутата трижды вызывали на допрос, чтобы узнать о банках от жевательной резинки — конфеты Резник, по его словам, принёс в квартиру по просьбе Дорофеева.

