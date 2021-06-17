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В квартире петербургского депутата Резника провели обыск

В квартире депутата петербургского парламента Максима Резника на Васильевском острове провели обыск. Об этом «Фонтанке» 17 июня сообщили родственники политика.

По их словам, силовики вели себя корректно, что именно они искали, собеседники «Фонтанки» не уточнили.

Сам депутат, по словам его помощников, находится на даче в Ленинградской области. Там, по данным его адвокатов, также проводят обыск. Телефон самого Резника выключен.

В Следственном комитете расследуют уголовное дело о банках из-под жевательной резинки с наркотическими веществами, найденных в квартире родственника Максима Резника Ивана Дорофеева. Во время обыска в квартире находился Резник, который заехал к родственнику поговорить о семейных вопросах. Депутата трижды вызывали на допрос, чтобы узнать о банках от жевательной резинки — конфеты Резник, по его словам, принёс в квартиру по просьбе Дорофеева.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

266095160
Наркотики у его родственников, плюс сам курил "галю" на балконе. вполне возможно и найдут что-то. Но я бы на даче поискала)
PauG
Уж лучше бы Резник действительно растил бы что-нибудь такое на балконе. А то его бедного не за что уже который раз дёргают... То жвачки глюкозогенные, то курил на фотографии... Надо уже ему соответствовать обвинениям...
Dimitry Antonov
Политика. Попытка косвенно скомпроментировать и снизить популярность. Жду комментарии от кухонных работников со смыслом: "Дыма без огня не бывает" и пр.
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