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В Ботаническом саду — битва лесных кактусов: две Царицы ночи распустятся к закату

Двойное цветение Цариц ночи в Петербурге продлит работу Ботанического

В петербургском Ботаническом саду — опять «двойное» цветение Цариц ночи: лесные кактусы видов селеницереус крупноцветковый и селеницереус госпожи Макдональд (это самые большие из существующих) украсят белую ночь с 16 на 17 июня.

В администрации сада уточняют: «На каждом экземпляре обещает быть до 8 бутонов!»

По случаю такого события работа учреждения будет продлена, он будет открыт на вход с 20:00 до 23:00. Стоимость посещения для взрослого — 500 рублей, для детей старше четырех лет и школьников — 350 рублей.

Это уже не первое «двойное цветение» в этом сезоне. Но в прошлый раз красотой мерились другие виды Цариц. Кактус, который называют «Царицей ночи», знаменит своими красивыми крупными цветками, которые раскрываются всего на одну ночь.

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