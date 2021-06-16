В Ботаническом саду — битва лесных кактусов: две Царицы ночи распустятся к закату

В петербургском Ботаническом саду — опять «двойное» цветение Цариц ночи: лесные кактусы видов селеницереус крупноцветковый и селеницереус госпожи Макдональд (это самые большие из существующих) украсят белую ночь с 16 на 17 июня.



В администрации сада уточняют: «На каждом экземпляре обещает быть до 8 бутонов!»

По случаю такого события работа учреждения будет продлена, он будет открыт на вход с 20:00 до 23:00. Стоимость посещения для взрослого — 500 рублей, для детей старше четырех лет и школьников — 350 рублей.

