В Ботаническом саду 22 мая — внеплановый продленный день: ценителям природных чудес покажут сразу два цветущих кактуса, известных как «Царица ночи». Для людей разбирающихся — уточнение: речь о селеницереусе крючковатом (Selenicereus hamatus) и селеницереусе крупноцветковом (Selenicereus grandiflorus).

Как пояснили корреспонденту «Фонтанки» в администрации сада, майское цветение — не сенсация: эти растения и раньше дарили свою красоту в 20-х числах мая, но так как речь шла об 1–2 цветках, их могли отдельно не показывать публике, дожидаясь более эффектных цветений. Сегодня же цветут сразу два кактуса — повод более чем достойный, к тому же бутонов в общей сложности аж 8.



«Все зависит от погоды: у нас была неделя очень сильной жары, а кактус это воспринял как призыв к действию, и началось цветение», — пояснили сюрприз в саду.