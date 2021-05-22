В Ботаническом саду 22 мая — внеплановый продленный день: ценителям природных чудес покажут сразу два цветущих кактуса, известных как «Царица ночи». Для людей разбирающихся — уточнение: речь о селеницереусе крючковатом (Selenicereus hamatus) и селеницереусе крупноцветковом (Selenicereus grandiflorus).
Как пояснили корреспонденту «Фонтанки» в администрации сада, майское цветение — не сенсация: эти растения и раньше дарили свою красоту в 20-х числах мая, но так как речь шла об 1–2 цветках, их могли отдельно не показывать публике, дожидаясь более эффектных цветений. Сегодня же цветут сразу два кактуса — повод более чем достойный, к тому же бутонов в общей сложности аж 8.
«Все зависит от погоды: у нас была неделя очень сильной жары, а кактус это воспринял как призыв к действию, и началось цветение», — пояснили сюрприз в саду.
Крючковатый селеницереус не так часто мелькает в новостях, как его крупноцветковый сородич, — обращают внимание ботаники.
«Это кактус-ветеран, один из старейших в нашей коллекции, — пояснили ценность события специалисты. — Уроженец побережья Мексиканского залива прибыл в наш Ботанический сад ещё в 1930-х годах из Ботанического сада города Грейвсвальд в Германии. В грунте живет с 2016 года».
Посмотреть цветение можно 22 мая с 20:00 до 23:00 (на вход) в режиме прогулки. Стоимость посещения для взрослого — 500 рублей, для детей старше 4 лет и школьников — 350 рублей.
В этом году Ботанический сад не принимает участия в «Ночи музеев», поэтому привычного для этой акции столпотворения можно не опасаться.