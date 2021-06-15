Торжественное открытие нового камерного зала в Мариинском театре состоялось во вторник, 15 июня. Новое пространство получило название «Зал Рахманинова», оно рассчитано на 200 зрителей и располагается в недавно возведенном Южном корпусе Концертного зала Мариинки. В его строительстве принимал участие японский инженер Тойота — создатель уникальной акустики большого концертного зала Мариинского театра. Теперь главный театр Петербурга способен одновременно давать до 10 концертов в день — заявил художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Площадь «Зала Рахманинова» — 141 квадратный метр, пол сделан из массива дуба. Небольшая сцена слегка приподнята над зрительскими местами, концертный рояль занимает ее почти целиком. Спроектировать и построить такое музыкальное пространство в здании действующего театра — трудоемкая и затратная работа. Особенно, если за дело берется знаменитый специалист по акустике Ясухиса Тойота, директор компании «Нагата акустик». Он создавал акустику Дома музыки в Хельсинки, Эльбской филармонии в Гамбурге и других мировых залов. В России Тойота стал известен, когда помог восстановить полностью выгоревшее после пожара 2003 года здание концертного зала Мариинского театра. Его фирменный стиль — отсутствие прямых углов. Стены в новом камерном зале обшиты высокотехнологичными акустическими панелями шведской фирмы Gustafs — они очень похожи на дерево, но на самом деле сделаны из гипса и обладают противопожарными свойствами. Панели помогают менять геометрию пространства и регулировать распространение звуковых волн. Благодаря этой технологии, самые тихие звуки и самое оглушительное крещендо одинаково хорошо слышны в разных точках зрительского зала.

Стоимость строительства уникального концертного помещения не разглашается. Но, по словам Валерия Гергиева, это не бюджетные средства, а начальную сумму — 4 миллиона долларов — выделил попечительский совет Мариинского театра.



«Этот зал был задуман 12 лет назад. Это часть ансамбля Концертного зала, который рождался в очень драматической ситуации. Нам пришлось создавать его заново после страшного пожара в декорационных мастерских, которые стояли на этом месте; тогда выгорело все, погибли залы и цеха. Тойота — гений акустики, он обычно не берется за маленькие площади. Но в этом зале он создал уникальное музыкальное пространство, и теперь выступать здесь будут лучшие молодые исполнители, великолепные и талантливые победители музыкальных конкурсов. Хотя я уверен, и опытные музыканты будут счастливы тут сыграть», — объяснил Валерий Гергиев.

