FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +19
71.83р87.21р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Мариинка зазвучит по-новому: знаменитый японец построил в театре новый зал с уникальной акустикой

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Торжественное открытие нового камерного зала в Мариинском театре состоялось во вторник, 15 июня. Новое пространство получило название «Зал Рахманинова», оно рассчитано на 200 зрителей и располагается в недавно возведенном Южном корпусе Концертного зала Мариинки. В его строительстве принимал участие японский инженер Тойота — создатель уникальной акустики большого концертного зала Мариинского театра. Теперь главный театр Петербурга способен одновременно давать до 10 концертов в день — заявил художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

ПоделитьсяПоделиться

Площадь «Зала Рахманинова» — 141 квадратный метр, пол сделан из массива дуба. Небольшая сцена слегка приподнята над зрительскими местами, концертный рояль занимает ее почти целиком. Спроектировать и построить такое музыкальное пространство в здании действующего театра — трудоемкая и затратная работа. Особенно, если за дело берется знаменитый специалист по акустике Ясухиса Тойота, директор компании «Нагата акустик». Он создавал акустику Дома музыки в Хельсинки, Эльбской филармонии в Гамбурге и других мировых залов. В России Тойота стал известен, когда помог восстановить полностью выгоревшее после пожара 2003 года здание концертного зала Мариинского театра. Его фирменный стиль — отсутствие прямых углов. Стены в новом камерном зале обшиты высокотехнологичными акустическими панелями шведской фирмы Gustafs — они очень похожи на дерево, но на самом деле сделаны из гипса и обладают противопожарными свойствами. Панели помогают менять геометрию пространства и регулировать распространение звуковых волн. Благодаря этой технологии, самые тихие звуки и самое оглушительное крещендо одинаково хорошо слышны в разных точках зрительского зала.

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Стоимость строительства уникального концертного помещения не разглашается. Но, по словам Валерия Гергиева, это не бюджетные средства, а начальную сумму — 4 миллиона долларов — выделил попечительский совет Мариинского театра.

«Этот зал был задуман 12 лет назад. Это часть ансамбля Концертного зала, который рождался в очень драматической ситуации. Нам пришлось создавать его заново после страшного пожара в декорационных мастерских, которые стояли на этом месте; тогда выгорело все, погибли залы и цеха. Тойота — гений акустики, он обычно не берется за маленькие площади. Но в этом зале он создал уникальное музыкальное пространство, и теперь выступать здесь будут лучшие молодые исполнители, великолепные и талантливые победители музыкальных конкурсов. Хотя я уверен, и опытные музыканты будут счастливы тут сыграть», — объяснил Валерий Гергиев.

ПоделитьсяПоделиться

На презентации Гергиев рассказал, что волнуется из-за того, что в Петербург может вернуться ковид. Последние 12 месяцев Мариинскому театру удавалось вести бесперебойную концертную деятельность, а сейчас в нем проходит традиционный фестиваль «Звезды белых ночей». Он открылся премьерой оперы «Орлеанская дева» Петра Чайковского, а впереди еще несколько громких концертов: режиссерская версия «Тангейзера» Вагнера, выступления Пласидо Доминго в качестве певца и дирижёра, «Макбет» с Анной Нетребко, «Пиковая дама» с Юсифом Эйвазовым, «Кармен-сюита» с Дианой Вишневой и другие события.

Мария Ладащева, специально для «Фонтанки.ру»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Евгений Литвинец
Вот бы в этом зале послушать Рика Уэйкмана, его партию из "The news from Spain" Эла Стюарта. Мечты, которые не сбываются, увы.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний