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Если дают — надо брать. Почему льготная ипотека актуальна для покупателей жилья

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Если дают — надо брать. Почему льготная ипотека актуальна для покупателей жилья

Льготная ипотека со ставкой от 6,5% и ниже стала «скорой помощью» в разгар коронавируса для покупателей жилья, строителей и банкиров. С 1 июля программу реформируют: теперь ее сумма снизится до 3 млн рублей (сейчас — 12 млн), а субсидируемая государством ставка вырастет до 7%. Нужно ли торопиться и пытаться взять кредит в оставшиеся дни первого летнего месяца? Решать только покупателю.

Фото: freepik.com
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Но делать это всегда лучше с поддержкой профессионалов. В прямом эфире «Фонтанки» на вопросы читателей ответили директор по развитию компании «Л1» Надежда Калашникова и территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие» Татьяна Хоботова. Публикуем их с учетом последних изменений.

Фото: freepik.com
Фото: Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
1

Как повлияла льготная ипотека на строителей и банки?

Фото: Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1»

Надежда Калашникова:

Льготная ипотека поддержала все стороны процесса: и покупателей, и девелоперов, и банки. Ее обвиняют в том, что она спровоцировала рост цен. Безусловно, ипотека сыграла свою роль в этом, но эксперты и раньше прогнозировали увеличение стоимости жилья. Когда были введены новые правила строительства, которые обязали застройщиков пользоваться проектным финансированием и эскроу-счетами, деньги для таких компаний существенно подорожали и уже тогда было понятно, что цены пойдут вверх. К этому добавилась пандемия, рост стоимости рабочей силы, увеличение цен на стройматериалы. И вывод новых объектов на рынок сократился примерно на 30%. Одновременно упала доходность вкладов и повысилась волатильность на рынке ценных бумаг как следствие, инвесторы стали «перетекать» в недвижимость. Все это в сумме и дало повышение цен. Льготная ипотека была введена своевременно, очень поддержала застройщиков и многим покупателям дала возможность решить квартирные вопросы.

Татьяна Хоботова:

Льготная ипотека поддержала и финансовую отрасль банки в том числе. Не секрет, что 2020 год оказался рекордным: всего в России было выдано 4,3 трлн рублей. Это невиданный результат со времен начала выдачи ипотечных кредитов. Льготная ипотека, если говорить в терминах пандемии, это «скорая помощь», которая в нужный момент позволила рынку не рухнуть, а клиентам улучшить жилищные условия. Многие банки снизили ставки ниже 6%, что позволило сократить ежемесячный платеж для клиентов. И даже те, кто, возможно, не собирались покупать квартиру, вложились в стройку и этим поддержали и девелоперов, и себя.

Льготная ипотека постоянно изменялась, чтобы оставаться удобным инструментом. Сначала максимальная сумма кредита была 8 млн рублей. Потом поняли, что для таких городов-миллионников, как Москва и Санкт-Петербург, на приобретение жилья комфорт-класса этого слишком мало, и пересмотрели лимиты в сторону увеличения до 12 млн рублей. В августе стало ясно, что у людей недостаточно средств на первоначальный взнос, и он был снижен с 20% до 15%. Это дало еще больше возможностей прежде всего, молодым покупателям, семьям, которые не успели накопить достаточно средств, воспользоваться программой с минимальным взносом.

Фото: freepik.com
Фото: Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
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2

Какие категории граждан могут взять льготную ипотеку?

Татьяна Хоботова:

Воспользоваться программой льготного ипотечного кредитования может любой гражданин Российской Федерации. При этом она распространяется только на покупку строящегося жилья или готового, которое продает застройщик. Основные ограничения клиент должен быть платежеспособным и кредитоспособным.

Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
Фото: freepik.com
Фото: Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
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3

Пока была ипотека, цены росли, а после корректировки программы будут падать?

Надежда Калашникова:

Мы хорошо отработали год, и квартиры продавались отлично во всех наших объектах. Думаю, после изменений в программе льготной ипотеки спрос на наши квартиры за счет выгодных локаций и высокой степени готовности сохранится. Предложений на рынке мало, их число сокращается. Люди понимают, что квартира в хорошем месте — это очень надежный актив. Когда доходность вкладов невысокая, из инвестиционных инструментов самым надежным и понятным остается тихая гавань недвижимости. Ликвидные квартиры будут пользоваться большим спросом, и в такой ситуации понижение цен противоречит экономическим законам. Возможно, в каких-то отдаленных локациях, ближе к КАД, где плохо с транспортом и социальной инфраструктурой, и будет некоторое понижение. В хороших местах такого не произойдет рост может затормозить, но не более того.

Фото: freepik.com
Фото: Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
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4

Будут ли расти ставки по ипотечным кредитам?

Татьяна Хоботова:

Ценообразование процентной ставки по ипотеке зависит, в основном, от ключевой ставки. И после ее роста в I квартале многие банки пересматривают свою политику и повышают ставки по стандартным программам, не связанным с льготной ипотекой, как на первичном, так и на вторичном рынке, а также на рефинансирование. Если раньше ставка была в среднем около 7–8%, то сейчас 8,5–9% годовых. Я не думаю, что после отмены льготной ипотеки произойдет что-то более существенное.

Фото: freepik.com
Фото: Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
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5

Можно встретить ставки 0,01% на первые год или два кредита — в чем тут подвох?

Татьяна Хоботова:

Это совместные проекты банков и застройщиков, когда субсидированная ставка устанавливается на определенный период, а после его окончания становится стандартной. Условия абсолютно разные, и у каждого застройщика существуют свои нюансы. Чтобы клиенту выбрать подходящую, нужно индивидуально рассматривать программы.

Надежда Калашникова:

Такие совместные субсидированные программы будут драйвером рынка после изменения условий льготной ипотеки. Сейчас у нас действует предложение кредит под 0,4% на 8 месяцев совместно с банком ВТБ*. За это время можно продать любую квартиру с самой сложной цепочкой всевозможных «встречек» и переселиться в более комфортные условия. Если после 8 месяцев не получается выплатить всю стоимость квартиры, ставка повышается до стандартной сейчас это 8,9%.

Я думаю, что таких программ будет больше: сейчас банки и застройщики понимают, что тесная коллаборация может принести плоды. Все заинтересованы в том, чтобы поддержать спрос. Во-первых, падает платежеспособность населения. Во-вторых, во время ажиотажа многие уже удовлетворили спрос и инвестиционный, и жилищный.

Фото: freepik.com
Фото: Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
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6

Есть квартира — можно ли ее быстро продать и использовать для первого взноса?

Надежда Калашникова:

У нас есть несколько партнерских риелторских агентств, которые оперативно реагируют на такие запросы. Можно воспользоваться программой трейд-ин.

Программы от застройщика, альтернативные льготной ипотеке**

  • Трейд-ин. Выкуп за 25 дней.

Меняем старую квартиру на новую.

Совместно с партнёрами мы разработали два варианта решения квартирного вопроса:

1. Выкуп старой квартиры клиента по цене, соответствующей рынку. Срок до 25 дней.

2. Помощь в реализации имеющегося жилья. Срок до 6 месяцев.

Первый взнос по новой квартире от 5%. Цена фиксируется на срок до 6 месяцев.

  • Программа «Отложенный платеж»

Отсрочка платежа на срок до одного года (до полугода после заселения)

Это хорошее решение для тех, кто продает имеющееся жилье перед переездом в новую квартиру.

Вы заключаете договор, вносите первый взнос, получаете ключи, переезжаете, и лишь потом выплачиваете оставшуюся по договору сумму. Приятный бонус: цена квартиры фиксируется в рублях при подписании договора, и у вас есть возможность выиграть в стоимости продаваемого объекта недвижимости, реализуя его по рыночным ставкам.

  • Программа «Заплати 30% и получи ключи»

Компания Л1 предоставляет возможность заселиться в квартиру при оплате по договору от 30%. Вы заключаете договор, вносите первый взнос, получаете ключи, переезжаете, делаете ремонт и выплачиваете оставшуюся по договору сумму. Действие акции распространяется на сданные и заселённые объекты. Срок рассрочки до 9 месяцев. Форма договора ПДКП с рассрочкой.

30% при покупке трехкомнатной квартиры в ЖК «Лондон Парк». 40% во всех других жилых комплексах Компании Л1 (распространяется на все типы квартир).

Фото: freepik.com
Фото: Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
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7

Можно ли досрочно гасить ипотеку с господдержкой?

Татьяна Хоботова:

Условия абсолютно одинаковы со стандартными программами можно погасить кредит досрочно в любой день, хоть на следующий. Можно вносить досрочно платежи. При этом есть варианты: сокращать ли срок кредита или ежемесячные платежи. Есть даже возможность вначале снижать ежемесячные платежи, чтобы бюджет не страдал. А дальше уменьшать срок кредита. При сокращении срока становится меньше и переплата по кредиту.

Фото: freepik.com
Фото: Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
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8

Почему же изменили условия программы, если она так хороша?

Надежда Калашникова:

Льготная ипотека как «скорая помощь» со своими задачами справилась. Кроме того, многие и в правительстве, и в Центробанке придерживаются мнения, что она стала драйвером повышения цен. Поэтому, скорее всего, в столицах боятся продолжения роста, а также считают: застройщики и банки уже создали подушки безопасности, чтобы работать дальше без этой программы. Поэтому с изменившейся предельной суммой она будет больше ориентирована на регионы, где жилье дешевле, чем в Петербурге. С другой стороны, если у вас есть квартира и для покупки новой не хватает 3 млн рублей, то вы по-прежнему сможете взять льготный жилищный кредит.

Татьяна Хоботова:

Все программы помощи срочные. По статистике ЦБ, доля кредитов на новостройки, которые были выданы по ДДУ в первом квартале, снизилась даже по сравнению с первым кварталом 2020 года. Это говорит о том, что меняется структура кредитования. И люди берут ипотеку не только на первичном рынке, но и на вторичном. Также велика доля рефинансирования. И я считаю, что продолжать эту программу нет большой необходимости в Петербурге и Москве. В других регионах, возможно, она необходима для поддержания строительного рынка там, где ниже доходы населения. Именно об этом и говорит понижение предельной суммы кредита до 3 млн рублей.

Фото: freepik.com
Фото: Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
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9

По льготной ставке можно купить больше метров. Почему хороших трешек на рынке не найдешь?

Надежда Калашникова:

Совпало несколько факторов. Новые правила насторожили застройщиков, риски выросли вместе с себестоимостью квадратного метра, и все стали очень внимательно оценивать свой ресурс: могут ли они выводить объекты на рынок. Кроме того, у строителей появились новые обязательства сейчас застройщик обязан и соцобъекты строить за свой счет, а это еще большая нагрузка на бизнес, повышающая стоимость квадратного метра. А тут еще и пандемия.

Мы наблюдали, что в течение всего 2020 года и начала 2021 года предложение на рынке сокращалось. Ассортимент у многих застройщиков «вымылся». Сейчас даже на вторичном рынке трудно найти ликвидное жилье по адекватной внятной цене. У нас такой ассортимент еще есть: в ЖК «Лондон Парк», вторую очередь которого мы вводим в июле, еще много эргономичных удачных трешек. А если метраж трехкомнатной больше 100 кв. метров, то машино-место в отапливаемом паркинге предоставляется в подарок. Кроме того, к концу года мы готовим три премьеры новые объекты на юге города. Мы хорошо все просчитали, у нас хорошая подушка безопасности, все будет качественно и комфортно, все сдадим в срок.

Фото: freepik.com
Фото: Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
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10

Купить по льготной ставке, а потом перепродать — это имеет смысл?

Татьяна Хоботова:

Часть людей, безусловно, брала ипотеку по льготной ставке, даже если им не нужна была квартира. Но они понимали, что при росте цен они продадут ее через год-полгода по переуступке по более высокой цене. И мое мнение, что 2022-й будет годом переуступок новостроек от физлиц.

Надежда Калашникова:

У нас много готовых объектов, квартир в ЖК бизнес-класса «Граф Орлов», в хорошей локации, поэтому процент инвестиционных сделок достаточно высок около 25–30%. Люди не скрывают, что покупают недвижимость, чтобы потом перепродать и заработать. Были времена, когда брали по несколько квартир сразу инвестировали, используя заемные средства. Потом банкротились, квартиры выставлялись на продажу. Но сейчас не те времена, и не стоит ждать, что разорившиеся инвесторы будут расставаться с квартирами по банкротным делам это будут осознанные переуступки. Сейчас большинство покупателей подходят более взвешенно к покупке квартиры.

Фото: freepik.com
Фото: Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
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11

Стоит ли льготная ипотека того, чтобы как можно быстрее купить квартиру?

Татьяна Хоботова:

Ситуация напоминает мне ситуацию пятилетней давности, когда все хотели купить квартиру в декабре. Точно так же и сейчас кажется, что нужно все бросить и до 1 июля приобрести квартиру. Нет! Квартиру надо покупать, когда она нужна. Если люди хотят купить квартиру, есть деньги, есть желание вложиться надо покупать. Более того, сейчас многие банки снизили ставку по программе с господдержкой. У банка «Открытие» сейчас это 5,59%, т.е. ниже на процент, чем ставка по господдержке 6,5%. Я считаю, что тем, кто хочет, но сомневается, нужно купить. Потом, если человек решит, что погорячился, и захочет купить что-то другое можно будет продать. Напомню только, что подписать кредитный договор нужно не позднее 30 июня!

Надежда Калашникова:

Не покупайте абы что, только бы получить льготный процент. Во главу угла надо ставить объект смотреть, насколько он ликвидный. Даже если вы не планируете в этой квартире жить, если она не подходит по территориальному признаку, и вы не любите этот район, но понимаете, что он рядом с метро с хорошей транспортной и социальной инфраструктурой, именно эти факторы должны быть решающими. А ставка сейчас хорошая: у нас самая низкая на данный момент 5,85%**. Это близко к проценту по инфляции. Деньги обесцениваются быстрее, чем люди успевают их накопить, схема с кредитом по льготной ставке выглядит сегодня рациональнее. Поэтому, если ипотеку дают надо брать.

Фото: freepik.com
Фото: Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
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12

Справка

Материал подготовлен специально для компании «Л1»

Текст: Мария Мокейчева

ЖК «Лондон Парк» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК «Граф Орлов» — застройщик ООО НПО ПИГМЕНТ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК «Поэт» — застройщик ООО ЛП, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

*Кредит под 0,4% на 8 месяцев совместно с банком ВТБ.

Первоначальный взнос от 20%; Ставка в первые 8 месяцев — от 0,4%, далее — от 8,4%. Условия: полный комплект документов; возраст от 21 до 75 лет; сумма кредита — от 1 до 60 млн.руб.; срок кредита: от 1 до 30 лет; Трудовой стаж: не менее 4 месяцев (общий трудовой стаж — 12 месяцев). Возможно использование материнского капитала в качестве первоначального взноса (материнский капитал должен составлять не более 10% от собственных средств) или в качестве частично досрочного погашения. Подробности у менеджеров по продажам по телефону 8–812–305–33–55 или по бесплатному телефону для звонков из регионов РФ 8–800–505–05–35

**Программы от застройщика, альтернативные льготной ипотеке:

1. «Трейд-ин. Выкуп за 25 дней»

Программа действует на квартиры в: ЖК «Лондон Парк» 1 и 2 очередь (2–3 ккв); ЖК «Поэт» (2–3 ккв); ЖК «Маршал» (2–3 ккв); ЖК «Премьер Палас»; ЖК «Граф Орлов», «Пигмент» 5, 3В, 4В, а также для квартир от 70м2 — СПАРЗ 8, 8В; ЖК «Империал». Первый взнос — от 5% (для ПДКП первоначальный взнос не может превышать 10%), возможность оплаты второго взноса по новому договору после продажи собственной квартиры без промежуточных платежей — срок 3–6 месяцев. Принимаются квартиры расположенные только в черте СПб и ближайших пригородах. Подробности у менеджеров по продажам по телефону 8–812–305–33–55 или по бесплатному телефону для звонков из регионов РФ 8–800–505–05–35

2. Программа «Отложенный платеж»

Условия предоставления рассрочки: первый взнос от 40%, скидка на первый взнос 6%. Распространяется на все ЖК: квартиры, нежилые помещения и машиноместа. Срок от полугода (в сданных объектах) до года в строящихся. Беспроцентная. Подробности у менеджеров по продажам по телефону 8–812–305–33–55 или по бесплатному телефону для звонков из регионов РФ 8–800–505–05–35

3. Программа «Заплати 30% и получи ключи»

Условия предоставления рассрочки: Вы заключаете договор, вносите первый взнос, получаете ключи, переезжаете, делаете ремонт, и выплачиваете оставшуюся по договору сумму. Действие акции распространяется на сданные и заселённые объекты. Срок рассрочки не более 9 месяцев. Форма договора — ПДКП с рассрочкой. Заселение при оплате от 30% возможно при покупке 3ккв в ЖК Лондон Парк. По остальным жилым комплексам заселение возможно при оплате от 40% (распространяется на все типы квартир). Подробности у менеджеров по продажам по телефону 8–812–305–33–55 или по бесплатному телефону для звонков из регионов РФ 8–800–505–05–35

***Ставка 5,85%

Сумма кредита от 500 тыс рублей до 10 млн. рублей. Срок кредитования — от года до 30 лет., Первоначальный взнос от 15%. Подробности у менеджеров по продажам по телефону 8–812–305–33–55 или по бесплатному телефону для звонков из регионов РФ 8–800–505–05–35

Фото: freepik.com
Фото: Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
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