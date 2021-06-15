Если дают — надо брать. Почему льготная ипотека актуальна для покупателей жилья

Надежда Калашникова:



Льготная ипотека поддержала все стороны процесса: и покупателей, и девелоперов, и банки. Ее обвиняют в том, что она спровоцировала рост цен. Безусловно, ипотека сыграла свою роль в этом, но эксперты и раньше прогнозировали увеличение стоимости жилья. Когда были введены новые правила строительства, которые обязали застройщиков пользоваться проектным финансированием и эскроу-счетами, деньги для таких компаний существенно подорожали — и уже тогда было понятно, что цены пойдут вверх. К этому добавилась пандемия, рост стоимости рабочей силы, увеличение цен на стройматериалы. И вывод новых объектов на рынок сократился примерно на 30%. Одновременно упала доходность вкладов и повысилась волатильность на рынке ценных бумаг — как следствие, инвесторы стали «перетекать» в недвижимость. Все это в сумме и дало повышение цен. Льготная ипотека была введена своевременно, очень поддержала застройщиков и многим покупателям дала возможность решить квартирные вопросы.



Татьяна Хоботова:



Льготная ипотека поддержала и финансовую отрасль — банки в том числе. Не секрет, что 2020 год оказался рекордным: всего в России было выдано 4,3 трлн рублей. Это невиданный результат со времен начала выдачи ипотечных кредитов. Льготная ипотека, если говорить в терминах пандемии, — это «скорая помощь», которая в нужный момент позволила рынку не рухнуть, а клиентам — улучшить жилищные условия. Многие банки снизили ставки ниже 6%, что позволило сократить ежемесячный платеж для клиентов. И даже те, кто, возможно, не собирались покупать квартиру, вложились в стройку и этим поддержали и девелоперов, и себя.



Льготная ипотека постоянно изменялась, чтобы оставаться удобным инструментом. Сначала максимальная сумма кредита была 8 млн рублей. Потом поняли, что для таких городов-миллионников, как Москва и Санкт-Петербург, на приобретение жилья комфорт-класса этого слишком мало, и пересмотрели лимиты в сторону увеличения — до 12 млн рублей. В августе стало ясно, что у людей недостаточно средств на первоначальный взнос, — и он был снижен с 20% до 15%. Это дало еще больше возможностей — прежде всего, молодым покупателям, семьям, которые не успели накопить достаточно средств, — воспользоваться программой с минимальным взносом.

