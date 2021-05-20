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В прямом эфире «Фонтанки» разговор о льготной ипотеке

«Фонтанка» проводит прямой эфир, посвященный льготной программе ипотечного кредитования. Она действует до конца июня и, скорее всего, в Петербурге будет отменена. Как это отразится на покупателях квартир и стоит ли сейчас покупать жилье – обсуждаем с гостями в студии.

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На вопросы ведущего и читателей со стороны застройщиков отвечает директор по развитию компании «Л1» Надежда Калашникова и Татьяна Хоботова — территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие».

Трансляция начнется 20 мая в 17 часов.

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