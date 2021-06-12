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Ахилл выбрал Бельгию. Кошачье предпочтение было однозначным

Кот Ахилл предсказал победу Бельгии в матче с Россией

Победителя в первом для России матче Евро-2020 выбрал эрмитажный кот Ахилл. Ему оказалось плевать на праздник.

Выбор между двумя мисками с кормом Ахиллу предоставили утром 12 июня, в День России. Сопровождающие кота женщины явно переживали и напоминали про праздник. Но Ахилл — глухой. Не раздумывая, усатый выбрал миску под бельгийским флагом.

Кот хоть и считается оракулом, но бывали в его футбольной биографии просчеты. Правда, накануне Ахилл с задачей справился, поставив на победу Италии. Сборная обыграла Турцию со счетом 3:0.

Матч Россия — Бельгия состоится в Петербурге в десять часов вечера 12 июня. «Фонтанка» будет вести трансляцию игры.

Город ждет около шестисот бельгийских болельщиков — примерно столько человек подали заявление на получение Fan ID.

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Комментарии (10)

iphonedimona
Такую дурь обычно озвучивают когда надо скрыть какое-нибудь подленькое решение или закон, чтобы незаметно прошло.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Почему тут по городу ходят какие-то бельгийцы??????? Россиян болельщиков в Европу не пускают. Гнать пинками бельгийцев отсюда!!!!!!!! Чтоб духу в городе не было!!!!! В автозак их и Пулково!!!!
ego
Люди д....ю маются. А обставлено-то как! Такими темпами скоро котов будут привлекать к работе госорганов для принятия решений.
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