Победителя в первом для России матче Евро-2020 выбрал эрмитажный кот Ахилл. Ему оказалось плевать на праздник.
Выбор между двумя мисками с кормом Ахиллу предоставили утром 12 июня, в День России. Сопровождающие кота женщины явно переживали и напоминали про праздник. Но Ахилл — глухой. Не раздумывая, усатый выбрал миску под бельгийским флагом.
Кот хоть и считается оракулом, но бывали в его футбольной биографии просчеты. Правда, накануне Ахилл с задачей справился, поставив на победу Италии. Сборная обыграла Турцию со счетом 3:0.
Матч Россия — Бельгия состоится в Петербурге в десять часов вечера 12 июня. «Фонтанка» будет вести трансляцию игры.
Город ждет около шестисот бельгийских болельщиков — примерно столько человек подали заявление на получение Fan ID.