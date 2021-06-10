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«Это не наше». Компания из уголовного дела о повреждении воинских захоронений в Ленобласти отрицает свою причастность

Организация, которую СК подозревает в повреждении захоронений в Тельмана, отрицает земельные работы

В холдинге «ЭВРИКА» отрицают причастность к работам, в результате которых было повреждено воинское захоронение. Как рассказал «Фонтанке» 10 июня представитель организации, территория, где велись земляные работы, им не принадлежит.

«Работы ни строительные, ни земельные нами не велись. Если говорить о приостановке, то даже глупо, потому что на наших участках ничего не ведется. Они покрыты травяным слоем», — сказал представитель холдинга.

С вопросом о том, по каким тогда причинам управление Следственного комитета Ленинградской области возбудило уголовное дело в отношении ООО «ЭВРИКА» по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений, там посоветовали обратиться в само ведомство.

«Почему в отношении компании возбуждено дело, спросите у Следственного комитета, а не у компании», — добавил не представившийся собеседник.

В настоящий момент в поселке Тельмана, где организация на 6 000 квадратных метров собирается возвести складские помещения и бизнес-центр, нашли останки уже 15 красноармейцев. Часть захоронения при этом оказалась утрачена. Тяжелая техника, как утверждают представители поисковых отрядов, вывозила грунт вместе с останками в неизвестном направлении. «Фонтанка» поговорила с поисковиками и узнала, как они день за днем освобождают из-под земли кости бойцов, отдавших жизнь за Родину, и находят новые тела, которых могут быть тысячи.

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Комментарии (2)

Владислав М
Почему Минобороны и власти не перезахоранивали останки солдат раньше, раз были данные о захоронениях в этом месте?
hal9000
"вывозила грунт вместе с останками в неизвестном направлении."..как будто там так много направлений куда можно вывезти грунт..не хотят искать прост..)
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