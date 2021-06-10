«Это не наше». Компания из уголовного дела о повреждении воинских захоронений в Ленобласти отрицает свою причастность

«Работы ни строительные, ни земельные нами не велись. Если говорить о приостановке, то даже глупо, потому что на наших участках ничего не ведется. Они покрыты травяным слоем», — сказал представитель холдинга.



С вопросом о том, по каким тогда причинам управление Следственного комитета Ленинградской области возбудило уголовное дело в отношении ООО «ЭВРИКА» по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений, там посоветовали обратиться в само ведомство.

«Почему в отношении компании возбуждено дело, спросите у Следственного комитета, а не у компании», — добавил не представившийся собеседник.