На месте воинского захоронения в Ленобласти нашли останки 15 человек

В Тосненском районе Ленинградской области на месте воинского захоронения, где проводились земляные работы, нашли останки еще 10 бойцов Красной армии. Об этом «Фонтанке» 10 июня рассказал заместитель председателя поисковой организации «Доблесть» Александр Мохнаткин.
По его словам, с места раскопок к минувшему вечеру в общей сложности было обнаружено 15 медальонов.
Как рассказал «Фонтанке» Сергей Мачинский, первый заместитель руководителя Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа, в настоящий момент двоих уже удалось установить. Это Алексей Васильев 1901 года рождения, пропавший в 1941 году, и Николай Кутузов 1916 года рождения, погибший в 1941 году. Первый родом из деревни Маринское в Ленинградской области, второй — из Ленинграда.
«В настоящий момент мы ищем родственников погибших красноармейцев», — добавил он.
В поселок Тельмана уже третьи сутки стягиваются различные поисковые объединения. Там на территории ООО «ЭВРИКА», где велись земляные работы, обнаружили воинские захоронения. Нога человека выпала из ковша экскаватора в присутствии правоохранителей, которым собственник доказывал, что останков там нет. При этом часть захоронений оказалась утраченной из-за действий организации, против которой в итоге было возбуждено уголовное дело. Компания решила скрыть обнаруженные кости и вывезла их с территории вместе с грунтом.
Сейчас раскопки ведутся под надзором следователей в рамках расследования дела. Там 8 июня обнаружили пять солдатских медальонов. Удалось опознать и фрагменты найденного танка. «Фонтанка» поговорила с поисковиками и узнала, как они день за днем освобождают из-под земли останки воинов Красной армии, отдавших жизнь за Родину, и находят все новые тела, которых могут быть тысячи.