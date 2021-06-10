На месте воинского захоронения в Ленобласти нашли останки 15 человек

В Тосненском районе Ленинградской области на месте воинского захоронения, где проводились земляные работы, нашли останки еще 10 бойцов Красной армии. Об этом «Фонтанке» 10 июня рассказал заместитель председателя поисковой организации «Доблесть» Александр Мохнаткин.



По его словам, с места раскопок к минувшему вечеру в общей сложности было обнаружено 15 медальонов.

Как рассказал «Фонтанке» Сергей Мачинский, первый заместитель руководителя Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа, в настоящий момент двоих уже удалось установить. Это Алексей Васильев 1901 года рождения, пропавший в 1941 году, и Николай Кутузов 1916 года рождения, погибший в 1941 году. Первый родом из деревни Маринское в Ленинградской области, второй — из Ленинграда.