Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», в четверг вице-губернатор Петербурга Максим Соколов и председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков проверили готовность станции к безопасной перевозке пассажиров и отметили, что метрополитен полностью готов к работе во время Евро-2020.
В июле 2020 года топонимическая комиссия Петербурга одобрила переименование «Новокрестовской» в «Зенит». Станция была закрыта на переоформление и впервые после пандемии заработала в тестовом режиме 2 мая — перед чемпионским матчем петербургского клуба с «Локомотивом». В честь официального реоткрытия станции футбольный клуб «Зенит» в подарок болельщикам подготовил экспозицию, посвящённую футболу и сине-бело-голубым.
На платформах станции установлены восемь украшенных декоративными панно витрин с копиями трофеев, завоёванных «Зенитом». Среди них Кубок СССР 1944, награды чемпионата СССР 1984, чемпионата России 2014/2015 и чемпионата России 2019/2020, Суперкубок России, Кубок России 2010, Кубок УЕФА 2008 и Суперкубок УЕФА 2008.