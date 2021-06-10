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В Петербурге открыли станцию метро «Зенит». Ее украсили кубками футбольной команды

Станцию метро «Зенит» (бывшую «Новокрестовскую») официально открыли для пассажиров 10 июня. На платформах выставили на всеобщее обозрение кубки, завоеванные одноимённой футбольной командой.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», в четверг вице-губернатор Петербурга Максим Соколов и председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков проверили готовность станции к безопасной перевозке пассажиров и отметили, что метрополитен полностью готов к работе во время Евро-2020.

В июле 2020 года топонимическая комиссия Петербурга одобрила переименование «Новокрестовской» в «Зенит». Станция была закрыта на переоформление и впервые после пандемии заработала в тестовом режиме 2 мая — перед чемпионским матчем петербургского клуба с «Локомотивом». В честь официального реоткрытия станции футбольный клуб «Зенит» в подарок болельщикам подготовил экспозицию, посвящённую футболу и сине-бело-голубым.

На платформах станции установлены восемь украшенных декоративными панно витрин с копиями трофеев, завоёванных «Зенитом». Среди них Кубок СССР 1944, награды чемпионата СССР 1984, чемпионата России 2014/2015 и чемпионата России 2019/2020, Суперкубок России, Кубок России 2010, Кубок УЕФА 2008 и Суперкубок УЕФА 2008.

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Комментарии (13)

265895278
Станция метро, чтобы раз в неделю или около того, ей могли попользоваться приехать на матч.
В остальное время выходить там некому, а после матча станцию закрывают.
Видимо во всех остальных местах метро уже построено.
265939450
В Красносельском районе до сих пор нет ни одной станции метро.
Pupin
Хорошо придумали.
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