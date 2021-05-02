Станция метро Петербурга на Крестовском острове в тестовом режиме открылась вечером 2 мая. Ее готовят к матчам Евро и тестируют на болельщиках.
Станция метро Петербурга на Крестовском острове в тестовом режиме открылась вечером 2 мая. Ее готовят к матчам Евро и тестируют на болельщиках «Зенита».
Вновь открытую станцию запечатлел фотограф «Фонтанки». В целом, ничего нового на ней не наблюдается, она была введена в пользование в 2017 году и работала вплоть до пандемии. Когда метрополитен снял ограничения, «Новокрестовскую» решили не открывать и довести ее до ума, переименовав в «Зенит».
Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов пообещал открыть «Зенит» до конца мая. Все работы должны быть завершены в матчам евро. https://www.fontanka.ru/2021/04/19/69873185/
Вечером 2 мая «Зенит» играет на «Газпром-арене» с «Локомотивом».