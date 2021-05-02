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Станцию «Зенит» открыли впервые с начала пандемии. Тестировать ее пустили болельщиков

Станция метро Петербурга на Крестовском острове в тестовом режиме открылась вечером 2 мая. Ее готовят к матчам Евро и тестируют на болельщиках.

Фото: Павел КаравашкинФонтанка.ру»
Фото: Павел КаравашкинФонтанка.ру»
Фото: Павел КаравашкинФонтанка.ру»
Фото: Павел КаравашкинФонтанка.ру»
Фото: Павел КаравашкинФонтанка.ру»
Фото: Павел КаравашкинФонтанка.ру»
Фото: Павел КаравашкинФонтанка.ру»
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Станция метро Петербурга на Крестовском острове в тестовом режиме открылась вечером 2 мая. Ее готовят к матчам Евро и тестируют на болельщиках «Зенита».

Вновь открытую станцию запечатлел фотограф «Фонтанки». В целом, ничего нового на ней не наблюдается, она была введена в пользование в 2017 году и работала вплоть до пандемии. Когда метрополитен снял ограничения, «Новокрестовскую» решили не открывать и довести ее до ума, переименовав в «Зенит».

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов пообещал открыть «Зенит» до конца мая. Все работы должны быть завершены в матчам евро. https://www.fontanka.ru/2021/04/19/69873185/

Вечером 2 мая «Зенит» играет на «Газпром-арене» с «Локомотивом».

Более 1000 недочетов было обнаружено сразу после открытия продолжения зеленой линии к чемпионату мира по футболу 2018 года. Одной из станций была «Новокрестовская», которая с 14 августа в Едином государственном реестре недвижимости переименована в «Зенит». Принципиальное решение топонимическая комиссия приняла 10 июля 2020 года, комитет по культуре подготовил проект постановления о переименовании станции, однако юридический комитет администрации губернатора его не согласовал, ссылаясь на отсутствие у Смольного таких полномочий, что не помешало внести изменения в ЕГРН.
По соглашению между метрополитеном и футбольным клубом работы по изменению оформления должны были завершиться еще 30 сентября, их стоимость «Зенит» возместит подземке.

© Фонтанка.Ру

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