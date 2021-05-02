Станция метро Петербурга на Крестовском острове в тестовом режиме открылась вечером 2 мая. Ее готовят к матчам Евро и тестируют на болельщиках.

Станция метро Петербурга на Крестовском острове в тестовом режиме открылась вечером 2 мая. Ее готовят к матчам Евро и тестируют на болельщиках «Зенита».



Вновь открытую станцию запечатлел фотограф «Фонтанки». В целом, ничего нового на ней не наблюдается, она была введена в пользование в 2017 году и работала вплоть до пандемии. Когда метрополитен снял ограничения, «Новокрестовскую» решили не открывать и довести ее до ума, переименовав в «Зенит».

