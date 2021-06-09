Петербургу добавили новых ограничений движения на время подготовки и проведения Евро-2020

Комитет по транспорту Петербурга информирует о новых ограничениях движения, которые ждут Петербург в связи с подготовкой и проведением чемпионата по футболу Евро-2020. В частности, перекроют улицы в районе Конюшенной, там же и на Крестовском острове запретят парковаться.



В связи с размещением фан-зоны будет перекрыто движение: