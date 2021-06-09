Петербургу добавили новых ограничений движения на время подготовки и проведения Евро-2020

Комитет по транспорту Петербурга информирует о новых ограничениях движения, которые ждут Петербург в связи с подготовкой и проведением чемпионата по футболу Евро-2020. В частности, перекроют улицы в районе Конюшенной, там же и на Крестовском острове запретят парковаться.
В связи с размещением фан-зоны будет перекрыто движение:
- с 00:00 11 июня до 24:00 1 июля — по нечетной стороне набережной канала Грибоедова, вдоль дома 3, по четной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Инженерной улицы и от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста, набережной Мойки от Аптекарского переулка до набережной Лебяжьей канавки, четной стороне Большой Конюшенной улицы от Невского проспекта до Конюшенной площади, нечетной стороне Большой Конюшенной улицы от Волынского переулка до Конюшенной площади, проезду вдоль Марсова поля, Конюшенной площади, Царицынскому проезду, Конюшенному переулку и Шведскому переулку;
- с 23:00 27 июня до 24:00 часов 1 июля — по проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, проезду вдоль дома 4 по Дворцовой площади и по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.
В Аптекарском переулке с 00:00 11 июня до 24:00 1 июля будет введено одностороннее движение в направлении от Миллионной улицы к набережной Мойки. На тот же период по четной стороне Большой Конюшенной улицы от Волынского переулка до Шведского переулка, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Ново-Конюшенного моста, Итальянской улице от набережной канала Грибоедова до дома 7 по Итальянской и проезду вдоль Марсова поля введут двустороннее движение.
Будет запрещена остановка транспорта:
- с 00:00 11 июня до 24:00 1 июля — в Волынском переулке, на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Конюшенной площади, четной стороне Большой Конюшенной улицы от Невского до Шведского переулка, нечетной стороне Большой Конюшенной улицы от Конюшенной площади до Волынского переулка, в Чебоксарском переулке, на набережной Мойки от Аптекарского переулка до Мошкова переулка и в проезде вдоль Марсова поля;
- с 6:00 10 июня до 24:00 3 июля — на нечетной стороне Морского проспекта от Спортивной улицы до Петроградской улицы, Морском проспекте от Петроградской улицы до проспекта Динамо, Крестовском проспекте от Южной дороги до Рюхиной улицы, Рюхиной улице от Кемской улицы до Крестовского проспекта, Спортивной улице от Лазаревского моста до Вязовой улицы, Петроградской улице от Морского проспекта до Большого Крестовского моста, Северной дороге от Бодрова переулка до стадиона «Газпром Арена», Южной дороге, в Бодровом переулке и на улице Савиной.
Кроме того, зачехлят дорожные знаки «Полоса для велосипедистов» на Северной и Южной дорогах, Рюхиной улице, Морском проспекте, Теннисной и Велосипедной аллеях, Большом Крестовском мосту, Левашовском проспекте, Большой Зелениной улице и Яхтенном мосту.
О других ограничениях из-за Евро-2020, введенных ранее, читайте здесь.