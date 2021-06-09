«Мы, действительно, очень рады, что смогли второй раз задействовать Конюшенную площадь и создать здесь футбольную деревню», — заявил 9 июня вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Площадь, которая принимала болельщиков и во время мундиаля 2018 года, он охарактеризовал как «одну из главных точек притяжения, связанную с чемпионатом Европы по футболу».

Тем, кто смотрел матчи чемпионата мира на Конюшенной, устройство футбольной деревни покажется знакомым. Так же, как и три года назад, центральным объектом станет сцена с «самым большим экраном в городе». Помимо просмотра матчей предстоящего первенства организаторы обещают «концерты» и «культурную программу». За несколько дней до турнира продолжается монтаж сцен и павильонов.



Особенностью Евро-2020, которое из-за COVID-19 проводится в 2021 году, станут коронавирусные ограничения. Так, Борис Пиотровский объявил, что фан-зона вместит не более 5 тысяч болельщиков. Именно эту цифру оптимальной посчитал Роспотребнадзор. Согласно рекомендациям надзорного ведомства, от гостей будут требовать соблюдения масочного режима. Организаторы обещают, что в случае признаков заболевания они смогут «моментально среагировать и изолировать» заболевшего. Также все поверхности собираются обрабатывать санитайзерами каждые два часа.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





