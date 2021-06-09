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«Одна из главных точек притяжения». «Фонтанка» показывает, как строят фан-зону на Конюшенной

Футбольную деревню фестиваля UEFA EURO 2020 продолжают возводить в Петербурге.

«Фонтанка» побывала в строящейся футбольной деревне на Конюшенной площади и узнала, как она будет работать с учетом коронавирусных ограничений.

«Мы, действительно, очень рады, что смогли второй раз задействовать Конюшенную площадь и создать здесь футбольную деревню», — заявил 9 июня вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Площадь, которая принимала болельщиков и во время мундиаля 2018 года, он охарактеризовал как «одну из главных точек притяжения, связанную с чемпионатом Европы по футболу».

Тем, кто смотрел матчи чемпионата мира на Конюшенной, устройство футбольной деревни покажется знакомым. Так же, как и три года назад, центральным объектом станет сцена с «самым большим экраном в городе». Помимо просмотра матчей предстоящего первенства организаторы обещают «концерты» и «культурную программу». За несколько дней до турнира продолжается монтаж сцен и павильонов.

Особенностью Евро-2020, которое из-за COVID-19 проводится в 2021 году, станут коронавирусные ограничения. Так, Борис Пиотровский объявил, что фан-зона вместит не более 5 тысяч болельщиков. Именно эту цифру оптимальной посчитал Роспотребнадзор. Согласно рекомендациям надзорного ведомства, от гостей будут требовать соблюдения масочного режима. Организаторы обещают, что в случае признаков заболевания они смогут «моментально среагировать и изолировать» заболевшего. Также все поверхности собираются обрабатывать санитайзерами каждые два часа.

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Фан-зона будет работать каждый день, кроме выходных «санитарных» дней. Во время матчей будут открыты три основных входа, а также два выхода, которые постарались «развести».

В футбольной деревне из-за коронавируса не ожидают такого же большого количества иностранных болельщиков, как во время чемпионата мира 2018-го. Планируется, что россияне смогут посещать Конюшенную всей семьей.

На Евро-2020 сборная России стартует 12 июня игрой против Бельгии. Встреча пройдёт в Петербурге на «Газпром Арене». Состав сборной уже известен.

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Комментарии (1)

razdva.spb
А нельзя было построить эту деревню не в центре города, на минуточку-рядом с храмом(ничьих чувств не оскорбили?Странно)) создав проблемы автомобилистам, а где нибудь в другом месте, в том же парке на Крестовском?
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