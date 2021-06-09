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В фан-зону на Конюшенной площади в Петербурге пустят только пять тысяч болельщиков и только в масках

Организаторы фестиваля UEFA EURO 2020 в Петербурге 9 июня рассказали о специфике просмотра матчей в футбольной деревне на Конюшенной площади.

«Пять тысяч [болельщиков примет футбольная деревня] в этом году. <...> Доступ будет осуществляться в свободном режиме. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию. <...> Контроль термометрии, масочного режима будет осуществляться», — рассказал 8 июня вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

По его словам, организаторы намерены исполнять все правила, которые установлены Роспотребнадзором. Пиотровский подчеркнул, что пять тысяч болельщиков — это цифра, которую рекомендовало надзорное ведомство. «Пять тысяч — это не много и не мало. Это безопасно», — резюмировал вице-губернатор.

Он также отметил, что в городе будет работать система оповещения, которая будет предупреждать о числе зрителей в футбольной деревне. Для сравнения: во время чемпионата мира 2018 года в первый же день фан-зону посетили почти 67 тысяч человек.

На Евро-2020 сборная России стартует 12 июня игрой против Бельгии. Встреча пройдёт в Петербурге на «Газпром Арене». Состав сборной уже известен.

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Комментарии (5)

SU LUX INN
очередное преступление Власти! и так Простому народу в фан-зону не пройти, так они еще и дополнительные Препоны ставят! видать, боятся, увидит народ - никакой Игры у сборной и нет!
Dimitry Antonov
Прекрасное решение! Только пять тысяч в фан-зону и в масках. Только вопрос, кто и как будет регламентировать и контролировать поведение приехавших болельщиков и туристов во всём городе?
Если уже сейчас пишут, что резко увеличилось количество госпитализаций и опять возникают очереди из Скорых, то что ожидают после всей этой околофутбольной тусовки?
kuk-vasyusha
Так маски же спасают))
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