В фан-зону на Конюшенной площади в Петербурге пустят только пять тысяч болельщиков и только в масках

«Пять тысяч [болельщиков примет футбольная деревня] в этом году. <...> Доступ будет осуществляться в свободном режиме. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию. <...> Контроль термометрии, масочного режима будет осуществляться», — рассказал 8 июня вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
По его словам, организаторы намерены исполнять все правила, которые установлены Роспотребнадзором. Пиотровский подчеркнул, что пять тысяч болельщиков — это цифра, которую рекомендовало надзорное ведомство. «Пять тысяч — это не много и не мало. Это безопасно», — резюмировал вице-губернатор.
Он также отметил, что в городе будет работать система оповещения, которая будет предупреждать о числе зрителей в футбольной деревне. Для сравнения: во время чемпионата мира 2018 года в первый же день фан-зону посетили почти 67 тысяч человек.
На Евро-2020 сборная России стартует 12 июня игрой против Бельгии. Встреча пройдёт в Петербурге на «Газпром Арене». Состав сборной уже известен.