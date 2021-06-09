В фан-зону на Конюшенной площади в Петербурге пустят только пять тысяч болельщиков и только в масках

«Пять тысяч [болельщиков примет футбольная деревня] в этом году. <...> Доступ будет осуществляться в свободном режиме. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию. <...> Контроль термометрии, масочного режима будет осуществляться», — рассказал 8 июня вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.



По его словам, организаторы намерены исполнять все правила, которые установлены Роспотребнадзором. Пиотровский подчеркнул, что пять тысяч болельщиков — это цифра, которую рекомендовало надзорное ведомство. «Пять тысяч — это не много и не мало. Это безопасно», — резюмировал вице-губернатор.