Елагин остров украсят стеклом и керамикой

Художественное стекло и керамику на Елагином острове летом традиционно можно посмотреть на пленэре 12–14 июня. Там же можно пообщаться с мастерами, отследить тренды прикладного искусства. Скульптуры и композиции, как всегда, впишут в ландшафт — посмотреть выставку можно в режиме прогулки по парку.
В этом году в выставке будут участвовать художники из Гусь-Хрустального, Вышнего Волочка, керамисты Москвы, Петербурга, Абрамцева, Красноярска, Екатеринбурга, Минска. Зрители смогут вживую посмотреть на создание экспозиции 12 июня с 10 утра, официальное открытие — в 13 часов в тот же день.
Выставка «Стекло и керамика в пейзаже» на Восточной поляне у Елагиноостровского дворца и на Восточной стрелке у павильона (под флагом).
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Анастасия Семенович