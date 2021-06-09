В Петербурге хотят установить «потолок» цен на проведение кадастровых работ для огородов, гаражей и ИЖС

Законопроект подготовили депутаты Александр Рассудов и Денис Четырбок. Речь идет об участках, которые предназначены для ведения личного подсобного хозяйства (7,5 тысячи рублей), огородничества, садоводства (5,5 тысячи рублей), а также — в рамках «гаражной амнистии» — гаражного (3,5 тысячи рублей) или индивидуального жилищного строительства (7,5 тысячи рублей)

В Петербурге установят предельные максимальные цены на проведение кадастровых работ для земельных участков в зависимости от вида их использования. Документ на заседании 9 июня Заксобрание Петербурга приняло в первом чтении.

Инициатива также подразумевает, что предельная максимальная цена кадастровых работ, которые проводятся по одному договору на нескольких участках, устанавливается применительно к каждому из участков ниже предельной максимальной цены. Если работы проводятся на двух смежных участках — ниже на 20%, трех и более — на 30%.

Как пояснил Рассудов, это попытка найти равновесную цену на кадастровые работы, чтобы она учитывала как интересы кадастровых инженеров, так и «все более падающее благосостояние» горожан.

Отвечая на вопрос, депутат пояснил, что пока речи о компенсации стоимости работ из бюджета не идет. Выяснить мнение рынка относительно стоимости пока не удалось, так как в ответ на запрос авторов ответила только одна компания.